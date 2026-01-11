"Olivia & las nubes" es nominada en los Premios Annie de animación

"Olivia & las nubes" logra una histórica nominación en los prestigiosos premios Annie en la categoría de mejor edición de largometraje animado. ( FUENTE EXTERNA )

La película animada Olivia & las nubes (Olivia & The Clouds), ópera prima del director y artista dominicano Tomás Pichardo Espaillat, ha sido recientemente nominada a los Premios Annie de Animación en la categoría de Mejor Edición - Largometraje Animado.

Los Premios Annie (Annie Awards), otorgados anualmente por ASIFA-Hollywood, son considerados los galardones de mayor relevancia en el campo de la animación, equiparables a los Óscar dentro de esta disciplina.

Desde 1972, celebran la excelencia artística y técnica en cine, televisión y nuevos medios, reconociendo tanto grandes producciones como obras independientes. Una nominación a los Annie representa un importante aval creativo y profesional por parte de la comunidad internacional de animadores.

Los productores de la película, Amelia del Mar Hernández y Fernando Santos Díaz, afirman que "esta nominación reafirma el impacto artístico de "Olivia & las nubes" y marca un hito para la animación dominicana, reconociendo la sensibilidad narrativa y el ritmo de la obra".

Trayectoria internacional

Desde su estreno mundial en el Festival de Locarno 2024, esta cinta ha sido seleccionada en más de 80 festivales internacionales y distinguida con 17 premios y menciones especiales, recorriendo Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica, con presentaciones de alto perfil como BFI London Film Festival, Tokyo International Film Festival, Annecy, Guadalajara (Premio a Mejor Animación), Málaga, Ottawa, La Habana y San Diego Latino, entre otros.

Este amplio recorrido confirma la resonancia emocional universal de la película y consolida un momento significativo para la animación caribeña en el escenario global.

La vida internacional del filme continúa más allá del circuito de festivales: tendrá estreno comercial en salas en Japón el 24 de enero, distribuida por Moviola, y ha asegurado derechos de exhibición en aerolíneas con Chinese Airlines.

Asimismo, ya están confirmadas nuevas participaciones en festivales para 2026, incluyendo Animac, Lanterna Mágica, Festival Reflets du Cinéma, BJIFF (Beijing International Film Festival) y FCAT (Tarifa | Tánger).

Recepción de la crítica

La crítica especializada ha recibido Olivia & las nubes con entusiasmo, destacando tanto su audacia estética como la intimidad de su propuesta narrativa. De hecho, varios medios internacionales han coincidido en subrayar su originalidad visual y su capacidad para explorar la memoria desde la animación.

"Una de las películas animadas más inventivas en estilo que he visto", señaló Zippy Frames , mientras que Loud and Clear Reviews resaltó cómo el filme "utiliza las infinitas posibilidades de la animación para dar forma a recuerdos y fantasmas del pasado, creando un tapiz impresionante y fascinante de cohesión y belleza".

En el ámbito local, el impacto también ha sido notable. Para Cine Pendiente RD, la película "oxigena al cine dominicano, y lo hace desde un lugar inesperado: la animación", marcando un punto de inflexión dentro de la producción nacional.

A su vez, Le Polyester la definió como "una ex ploración surrealista del poder duradero de la memoria romántica".

Así, con un lenguaje visual híbrido, texturas hechas a mano y una narrativa profundamente introspectiva, Olivia & las nubes se consolida como uno de los largometrajes animados independientes más ambiciosos del año a nivel internacional.

En consecuencia, su presencia en la temporada de premios no solo celebra los logros del filme, sino que también confirma la irrupción de una voz caribeña singular en el panorama global de la animación.