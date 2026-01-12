"One Battle After Another" se alza como la máxima ganadora de los Globos de Oro

La película 'One Battle After Another' se destacó como la más galardonada, acumulando cuatro estatuillas en la ceremonia. ( FUENTE EXTENA )

La 83.ª edición de los Globos de Oro vivió una noche de emoción y reconocimiento ayer en el histórico Hotel Beverly Hilton, abriendo oficialmente la temporada de premios del cine y la televisión.

La película de Paul Thomas Anderson ´One Battle After Another´ se convirtió en la más galardonada de esta edición de los Globos de Oro tras acumular cuatro estatuillas, entre ellas mejor película de comedia o musical.

'Hamnet' se coronó con el Globo de Oro a mejor película dramática, imponiéndose a títulos como 'Frankenstein', del mexicano Guillermo del Toro; 'It Was Just an Accident', la brasileña 'The Secret Agent', 'Sentimental Value' y 'Sinners'.

El actor Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer brasileño en ganar un Globo de Oro a mejor actor en película de drama por su interpretación en ´The Secret Agent´, que también ganó como Mejor película de habla no inglesa.

Otros galardonados

Jessie Buckley obtuvo el Globo de Oro a mejor actriz de drama por su interpretación en ´Hamnet.

La ceremonia, conducida por la comediante Nikki Glaser, combinó humor, moda y discursos con honores para lo mejor de la industria.

Timothée Chalamet se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor en Comedia o Musical por Marty Supreme, mientras Rose Byrne ganó como Mejor Actriz en la misma categoría.

En las categorías de reparto, Teyana Taylor brilló como Mejor Actriz de Reparto por One Battle After Another y Stellan Skarsgård fue reconocido como Mejor Actor de Reparto por Sentimental Value.

En la ceremonia, además, Helen Mirren recibió el Premio Cecil B. DeMille y Sarah Jessica Parker fue distinguida con el Carol Burnett Award por su trayectoria.