Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos, impulsada por el éxito global de sagas como Avatar, Guardianes de la Galaxia y Avengers. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña ha marcado un nuevo hito en la historia del cine al convertirse en la actriz más taquillera de todos los tiempos, superando a Scarlett Johansson, quien durante años ocupó el primer lugar del ranking.

De acuerdo con reportes recientes de medios especializados como Discussing Film, Saldaña alcanzó una recaudación acumulada aproximada de 15,500 millones de dólares en taquilla, cifra que la coloca en la cima de la lista histórica. Con este logro, deja atrás a Johansson, quien acumuló cerca de 15,400 millones de dólares, y a Samuel L. Jackson, con 14,613 millones a lo largo de su carrera.

Con 47 años, Zoe Saldaña se ha consolidado como una figura clave de la industria cinematográfica, especialmente gracias a su participación en algunas de las franquicias más exitosas del cine moderno. Su rostro se volvió mundialmente reconocible tras el estreno de Avatar (2009), dirigida por James Cameron, donde interpretó a la guerrera Na´Vi Neytiri.

Posteriormente, su carrera despegó aún más con su integración a sagas como Star Trek, el Universo Cinematográfico de Marvel, Guardianes de la Galaxia y Avengers, además de continuar siendo pieza fundamental en la franquicia Avatar.

Las películas que la llevaron a la cima incluyen Avatar, Avatar: El Camino del Agua, Avatar: Fuego y Ceniza, así como las cintas de Guardianes de la Galaxia y Vengadores, producciones que han dominado la taquilla global durante más de una década.

Por su parte, Scarlett Johansson logró su impresionante recaudación gracias a títulos como Lucy, Los Vengadores, Capitán América: El Soldado del Invierno, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Jurassic World: Renace.

Posición Actor / Actriz Recaudación acumulada (USD) 1 Zoe Saldaña US$ 15,500 millones 2 Scarlett Johansson US$ 15,400 millones 3 Samuel L. Jackson US$ 14,613 millones 4 Robert Downey Jr. US$ 14,200 millones 5 Chris Pratt US$ 13,900 millones

Reconocimientos y premios

Además de su éxito comercial, Zoe Saldaña también ha sido ampliamente reconocida por la crítica. Por su actuación en Emilia Pérez, la controvertida película de Jacques Audiard, obtuvo los premios más importantes de la temporada: Oscar, Globo de Oro, BAFTA, SAG y Critics´ Choice como Mejor Actriz de Reparto, además de un reconocimiento especial en el Festival de Cannes. A lo largo de su carrera, acumula más de 120 nominaciones en distintos premios internacionales.

Scarlett Johansson, por su parte, cuenta con un BAFTA por Perdidos en Tokio, un premio Tony en Broadway, un César honorario y dos nominaciones al Oscar por Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit, aunque sin estatuilla.

La película más reciente de Saldaña, Avatar: Fuego y Ceniza, se encuentra actualmente en cartelera. En esta tercera entrega de la saga, la actriz retoma su papel como Neytiri, enfrentando conflictos internos relacionados con la herencia humana de su familia.

A casi un mes de su estreno, el filme ha recaudado alrededor de 1,230 millones de dólares, una cifra sólida, pero inferior al desempeño de sus predecesoras. Las proyecciones estiman que podría cerrar su recorrido en taquilla con unos 1,700 millones, lejos de los récords impuestos por las dos primeras entregas.

Pese a ello, el universo de Avatar no se detiene. Si se mantienen los planes actuales, Avatar 4 llegará a los cines el 21 de diciembre de 2029, aunque el regreso de James Cameron como director aún no ha sido confirmado.