La actriz Zoé Saldaña agradece a sus seguidores tras convertirse en la más taquillera

Zoe Saldaña, actriz de origen dominicano, reaccionó en un video publicado en su cuenta de Instagram tras convertirse en la actriz más taquillera de todos los tiempos y recordar su trayectoria en grandes franquicias del cine internacional. ( EFE )

"Hola a todos. Solo quiero expresar mi más sincero agradecimiento por este recorrido extraordinario que hoy me ha llevado a alcanzar un logro tan especial. Este éxito ha sido posible, en gran medida, gracias a las increíbles franquicias y a los colaboradores con los que he tenido la fortuna de trabajar".

Con este mensaje, difundido en un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz de origen dominicano Zoé Saldaña reaccionó a la confirmación de que se convirtió en la actriz más taquillera de todos los tiempos, tras alcanzar una recaudación acumulada récord en la taquilla mundial.

Agradecimiento a directores y cineastas

En su declaración, Saldaña agradeció de manera directa a los cineastas con los que ha trabajado a lo largo de su carrera.

"A cada director que confió en mí, gracias. Gracias a J. J. Abrams, a Joe y Anthony Russo, a James Gunn, y muy especialmente a James Cameron, por creer en mi potencial, por ver algo en mí que no siempre he sabido ver por mí misma, y por desafiarme constantemente a estar a la altura de cada reto. Tu fe, tu guía y tu visión no solo dieron forma a estas películas, sino también a mí como artista".

Mensaje a sus seguidores

La actriz también dedicó palabras a sus seguidores alrededor del mundo.

"Y a los fans de todo el mundo, gracias, gracias de corazón. Su apoyo incondicional, su pasión y su lealtad son la verdadera base de este hito".

En ese mismo mensaje, Saldaña subrayó el papel fundamental del público en su trayectoria.

"Nada de esto existiría sin ustedes, que siempre se hacen presentes con el corazón abierto y con entusiasmo".

La actriz cerró su mensaje con una reflexión que rápidamente se viralizó en redes sociales.

"Este logro nos pertenece a todos, y me siento profundamente agradecida y conmovida. Y que el próximo récord lo rompa otra mujer".

El récord histórico en taquilla

Las declaraciones de la actriz se producen luego de que medios especializados como Discussing Film informaran que Zoé Saldaña se convirtió en la actriz más taquillera de todos los tiempos, al alcanzar una recaudación acumulada aproximada de 15,500 millones de dólares en taquilla global.

Con esta cifra, supera a Scarlett Johansson, quien durante años ocupó el primer lugar del ranking con cerca de 15,400 millones de dólares, y a Samuel L. Jackson, que acumula 14,613 millones a lo largo de su carrera.

Reconocimientos y premios recientes

Además de su éxito comercial, Zoé Saldaña ha sido ampliamente reconocida por la crítica en los últimos años. El pasado año obtuvo el Golden Globes a la Mejor Actriz por su interpretación en la película Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, una producción que también le valió un reconocimiento destacado en el Festival de Cannes.

Por este mismo trabajo, la actriz ha sido galardonada en otros premios de la temporada y ha consolidado una etapa de reconocimiento artístico que complementa su impacto en la taquilla internacional.

Una carrera ligada a grandes franquicias

Con 47 años, Saldaña se ha consolidado como una figura clave de la industria cinematográfica contemporánea, especialmente por su participación en algunas de las franquicias más exitosas del cine moderno.

Su proyección internacional se afianzó con Avatar, dirigida por James Cameron, donde interpretó a la guerrera na´vi Neytiri. Posteriormente, su carrera se fortaleció con su integración a sagas como Star Trek, el Universo Cinematográfico de Marvel, Guardianes de la Galaxia y Avengers, además de continuar siendo una pieza fundamental de la franquicia Avatar.

Las producciones que la llevaron a la cima incluyen Avatar, Avatar: El camino del agua, Avatar: Fuego y ceniza, así como las películas de Guardianes de la Galaxia y Vengadores, cintas que han dominado la taquilla global durante más de una década.

Actualidad de la saga Avatar

La película más reciente de la actriz, Avatar: Fuego y ceniza, se encuentra actualmente en cartelera. En esta tercera entrega de la saga, Saldaña retoma su papel como Neytiri, enfrentando conflictos internos vinculados a la herencia humana de su familia.

A casi un mes de su estreno, el filme ha recaudado alrededor de 1,230 millones de dólares. Las proyecciones estiman que podría cerrar su recorrido en taquilla con unos 1,700 millones de dólares, una cifra inferior a los récords impuestos por las dos primeras entregas.

Pese a ello, el universo Avatar continúa en expansión. Si se mantienen los planes actuales, Avatar 4 llegaría a los cines el 21 de diciembre de 2029, aunque el regreso de James Cameron como director aún no ha sido confirmado.