La película dominicana "Zumeca" hace historia en el Slamdance Film Festival 2026

"Zumeca" cuenta la desgarradora historia de la conquista a través de la mirada intima de dos personas. ( FUENTE EXTERNA )

En un hito sin precedentes para el cine dominicano, la película "Zumeca" ha sido seleccionada para formar parte de la prestigiosa sección "Breakouts" del Slamdance Film Festival 2026. Es la primera vez que una producción de República Dominicana alcanza este reconocimiento en Slamdance, una plataforma clave para las voces emergentes del cine independiente mundial.

Dirigida y escrita por David Maler, "Zumeca" transporta al espectador a los albores del encuentro entre un español y una cacique taína, explorando un amor que trasciende culturas en medio de un mundo ancestral de magia y naturaleza.

La película cuenta la desgarradora historia de la conquista a través de la mirada intima de dos personas.

El filme está basado en la novela de Lucia Amelia Cabral, la cual se realizó con el apoyo del Grupo SID. Asimismo, Ligia Bonetti, presidente ejecutiva del Grupo SID decide en el 2022 darle vida a "Zumeca" en la gran pantalla.

La película fue rodada en blanco y negro, en formato 4:3 y está protagonizada por Ángela Cano y Rubén Ochandiano, con la dirección de fotografía de Sebastián Cabrera Chelin. También cuenta con un elenco conformado de actores españoles, dominicanos y de la región de Leticia del Amazonas Colombiano.

Slamdance, conocido por ser el punto de partida de cineastas como Christopher Nolan, Bong Joon-ho, Ari Aster, Sean Baker, entre otros, ha elogiado la visión artística de "Zumeca", sumando a la película dominicana a su exclusiva selección de solo cinco filmes globales en esta categoría.

La producción ejecutiva de "Zumeca" está a cargo del Grupo SID, Ligia Bonetti y Jose Miguel Bonetti y cuenta con la producción general de Cacique Films (Nashla Bogaert, Gilberto Morillo y David Maler).

Esta selección no solo celebra el talento del director David Maler, sino que también marca un momento histórico para la cinematografía dominicana, proyectando las historias y la creatividad del país en uno de los escenarios más influyentes del cine independiente internacional.

Sobre David Maler

Es cofundador de Cacique Films junto a la actriz y productora Nashla Bogaert y su socio Gilberto Morillo. Vivió y estudió en Nueva York, Londres y Buenos Aires, experiencias que marcaron una mirada cinematográfica híbrida entre lo local y lo universal.

Su filmografía abarca tanto éxitos de taquilla como obras de fuerte reconocimiento crítico. Entre sus películas más vistas se encuentran "Todas las mujeres son iguales" y "No es lo que parece...".

Además, títulos como "Cuarencena" y "El Método" consolidaron su prestigio autoral, ambas galardonadas con Premios Soberano a Mejor Comedia y Mejor Dirección, además de múltiples reconocimientos de Adopresci y del Festival Fine Arts.