La franquicia Ocean´s regresará con una precuela y una secuela

George Clooney, Julia Roberts y Brad Pitt en una escena de archivo de Ocean´s Eleven, la película que dio inicio a la exitosa saga de atracos que ahora prepara su regreso con nuevas entregas. ( FUENTE EXTERNA )

La popular franquicia cinematográfica de atracos Ocean´s se prepara para su regreso a la gran pantalla con dos nuevas producciones: una precuela y una secuela, según confirmó George Clooney en una entrevista concedida a Variety.

El anuncio llega 18 años después del estreno de Ocean´s Thirteen (2007) y casi 24 años después de Ocean´s Eleven, la cinta que dio inicio a la exitosa saga.

Clooney, protagonista y rostro emblemático de la franquicia, aseguró que el elenco principal regresará para este nuevo capítulo. Entre los nombres confirmados figuran Brad Pitt como Rusty Ryan, Julia Roberts como Tess Ocean, Matt Damon como Linus Caldwell y Don Cheadle como Basher Tarr. El propio Clooney volverá a interpretar al carismático líder del grupo, Danny Ocean.}

Durante la entrevista, el actor también reveló que la inspiración creativa para este nuevo proyecto proviene de la película de culto Going in Style (1979), dirigida por Martin Brest, lo que sugiere un enfoque renovado, aunque fiel al espíritu del cine de atracos que caracteriza a la saga.

Por el momento, no se ha confirmado si otros miembros del reparto original formarán parte del regreso. Clooney recordó además la pérdida de dos figuras clave de la franquicia, Bernie Mac y Carl Reiner, fallecidos en años recientes, cuyas ausencias marcarán inevitablemente esta nueva etapa.

Por su parte, Julia Roberts adelantó que ya ha leído el guion y que quedó gratamente sorprendida. En declaraciones recogidas por Variety durante la previa de la gala de los Globos de oro, la actriz reconoció que se acercó al libreto con cierto escepticismo, preguntándose qué historia podía contarse a estas alturas, pero aseguró que el resultado "está a la altura".

Roberts fue tajante al señalar que el equipo no regresaría si el material no mereciera la pena, una afirmación que refuerza la confianza en el proyecto y sugiere que la franquicia vuelve con una propuesta sólida y bien pensada.

Posible regreso del elenco

Además de Clooney y Roberts, se espera el regreso de Brad Pitt, Matt Damon y Don Cheadle, entre otros, aunque aún no se han revelado detalles sobre el inicio del rodaje ni la fecha de estreno.