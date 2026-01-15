Lantica Studios y Lamuvird+ firman acuerdo para exhibir cine dominicano en streaming

Ángel Muñíz, Rafael Elías Muñoz y Mon Lluberes tras la firma del acuerdo entre Lantica Studios y Lamuvird+. ( FUENTE EXTERNA )

Lantica Studios anunció la firma de un acuerdo estratégico con Lamuvird++, la nueva plataforma de streaming dominicana, mediante el cual una parte de su catálogo de películas estará disponible para el público en el país.

La alianza permitirá ampliar las opciones de exhibición del cine dominicano y facilitar el acceso a producciones locales a través de una plataforma digital. Como parte del acuerdo, Lamuvird++ estrenará de manera progresiva una selección de títulos producidos y/o distribuidos por Lantica Studios.

Entre las películas incluidas figuran Cuarencena, Pérez Rodríguez, Ramona, Croma Kid, La Cigüeña, La Hembrita, La Encomienda, El Blanco, Sol en el Agua, El país de las últimas cosas, Papi, Mis 500 locos y Cinderelo, entre otras.

Rafael Elías Muñoz, vicepresidente de Producción de Lantica Studios, señaló que el acuerdo forma parte del interés de la empresa en facilitar nuevas vías de acceso al cine dominicano y acercar estas producciones al público local a través de plataformas digitales.

Por su parte, el cineasta Ángel Muñiz, fundador de Lamuvird++, indicó que la plataforma fue creada con el objetivo de impulsar el cine dominicano y otras propuestas de entretenimiento nacional.

Explicó que el proyecto incluirá no solo películas, sino también transmisiones en vivo de conciertos y eventos deportivos, además de una selección de producciones locales.

Lamuvird++ estará disponible a partir del 30 de enero de 2026. Los títulos de Lantica Studios se estrenarán de forma escalonada, con nuevas películas incorporándose al catálogo cada mes a partir del lanzamiento oficial de la plataforma.

