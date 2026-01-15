"Marty Supreme" lidera una cartelera diversa marcada por emoción, música y aventura

"Marty Supreme" llega entre los estrenos de la semana con una actuación aclamada de Timothée Chalamet. ( A24/CENTRAL PICTURES/IPR.VC )

Esta semana, la cartelera encuentra su punto más alto con "Marty Supreme", un intenso retrato de obsesión, talento y perseverancia ambientado en el vibrante Nueva York del siglo pasado. La historia de superación de Marty Reisman encabeza una selección que apuesta por relatos humanos, contrastes generacionales y miradas autorales muy definidas.

Junto a esa película también llegan otras propuestas igual de potentes y variadas como "Kiss of the Spider Woman", un musical dramático cargado de intimidad política; "Tom and Jerry: Forbidden Compass", una aventura animada llena de fantasía y humor; y "The Wind Rises", la obra reflexiva de Hayao Miyazaki que combina historia, sueños y tragedia.

Marty Supreme

Este vibrante drama deportivo dirigido por Josh Safdie y protagonizado por el premiado Timothée Chalamet retrata la vida extraordinaria de Marty Reisman, un buscavidas neoyorquino que convirtió el ping pong en un arte, un oficio y toda una forma de supervivencia.

Kiss of the Spider Woman

Basado en la célebre novela de Manuel Puig y su posterior adaptación teatral, este filme se desarrolla casi por completo dentro de una celda, donde Valentín, un prisionero político, escucha cómo Molina, su compañero de prisión, le narra la historia de un musical de Hollywood protagonizado por su diva favorita.

Tom and Jerry: Forbidden Compass

Aquí el clásico dúo del gato y el ratón se ve envuelto en una persecución en el Museo Metropolitano de Nueva York cuando una misteriosa brújula mágica los transporta a ambos a una mágica ciudad dorada.

The Wind Rises

Esta película animada histórica, dirigida por Hayao Miyazaki, ofrece una mirada íntima y melancólica a la vida de Jiro Horikoshi, el ingeniero aeronáutico responsable del diseño del avión de combate Zero durante la Segunda Guerra Mundial. Una obra reflexiva sobre la creatividad, el sacrificio y las contradicciones morales del progreso de la humanidad.