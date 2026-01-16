Sophie Turner toma la antorcha de Lara Croft

Sophie Turner en el personaje de Lara Croft. ( IMAGEN MODIFICADA CON IA )

El icónico personaje de Lara Croft vuelve a abrirse paso entre ruinas, misterios y aventuras, esta vez con un nuevo rostro que ha despertado gran expectativa.

Sophie Turner ha sido confirmada como la protagonista de la serie Tomb Raider, una producción de Prime Video que promete renovar el universo de la célebre arqueóloga para una nueva generación de espectadores.

Aprobada en mayo de 2024, la serie adapta los famosos videojuegos que marcaron a toda una generación y que ya habían dado el salto al cine con interpretaciones memorables.

En noviembre de 2025 se anunció oficialmente que Turner asumiría el reto de encarnar a Lara Croft, un personaje que antes cobraron vida Angelina Jolie, en la película de 2001 Lara Croft: Tomb Raider, y más adelante Alicia Vikander.

La confirmación llegó acompañada de las primeras pruebas de vestuario, compartidas por Amazon MGM Studios y Prime Video a través de Instagram. Las imágenes no tardaron en generar reacciones positivas entre los fanáticos, quienes celebraron tanto la elección de la actriz como su apariencia, fiel al espíritu fuerte y audaz del personaje.

El elenco que acompañará a Turner también suma nombres de peso:

Sigourney Weaver , recientemente vista en Avatar: fuego y cenizas.

, recientemente vista en Avatar: fuego y cenizas. Jason Isaacs , recordado por su participación en The White Lotus.

, recordado por su participación en The White Lotus. Detrás de cámaras, la serie cuenta con el sello creativo de Phoebe Waller-Bridge, creadora y protagonista de Fleabag, quien funge como guionista y productora ejecutiva del proyecto.

El esperado regreso de Sophie Turner

Tras su divorcio del cantante Joe Jonas en 2023, Sophie Turner optó por una etapa de bajo perfil, enfocada principalmente en la crianza de sus hijas, Willa y Delphine. Durante ese período, participó en la serie Joan, una producción de menor escala.

Sin embargo, 2026 marca su retorno en grande a la pantalla, no solo con Tomb Raider, sino también con la serie Steal, igualmente producida por Prime Video.

El regreso de Turner ha sido recibido con entusiasmo tanto por sus seguidores como por los fanáticos de la saga.

Su trayectoria respalda la expectativa: desde la inolvidable Sansa Stark en Game of Thrones hasta Jean Grey en el universo X-Men, la actriz ha demostrado su capacidad para asumir personajes complejos y de gran carga emocional.