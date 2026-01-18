La película dominicana "No salgas" participará en Festival de Cine de Berlín

Camila Santana, Camila Issa, Cecile van Welie y Gabriela Cortés forman parte del elenco de la película dominicana "No salgas" (2026), que competirá en el Festival de Cine de Berlín. ( FUENTE EXTERNA )

El cine dominicano vuelve a cruzar fronteras y esta vez lo hace rumbo a uno de los festivales más importantes del mundo.

"No salgas", la nueva película de la cineasta Victoria Linares Villegas, formará parte de la programación oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín, donde competirá en la sección Generation durante la 75.ª edición del evento, que se celebrará del 12 al 22 de febrero en la capital alemana.

"Esta sección celebra historias que exploran el universo emocional de jóvenes y adolescentes, abordando temas como la identidad, el crecimiento personal y los conflictos sociales, consolidando a "No Salgas" como una obra que aborda como tema central el miedo a ser quien realmente somos", ha celebrado la directora desde sus redes.

Este estreno marca un nuevo hito en la carrera de Linares Villegas, quien participa por segunda vez en la Berlinale, ahora con un drama de terror que tendrá allí su estreno mundial.

La cinta está protagonizada por Cecile van Welie, quien da vida a Liz, una joven que atraviesa un proceso profundo de conflicto interno tras la muerte de su novia.

Un relato de identidad, deseo y miedo

La historia sigue a Liz, quien decide enterrar su verdadera identidad hasta que, durante un viaje con amigos, comienzan a aflorar deseos que había mantenido ocultos.

A partir de ese momento, la revelación de su sexualidad desata un ambiente de paranoia y violencia dentro del grupo, transformando su secreto en una amenaza mortal.

Escrita y producida por la propia Linares Villegas junto a Carlos Marranzini, "No salgas" cuenta con un elenco que incluye a Gabriela Cortés, Camila Issa, Mariela Guerrero, Camila Santana, Jonathan Andrés, Johnny Morales, José Beato, Alex Vásquez, Sarah López y Rebecca Dalmasí.

La película representa el primer largometraje de ficción de la directora, quien previamente ha destacado en el circuito de festivales con los documentales "Lo que se hereda" (2022) y "Ramona" (2023).

Con "No salgas", Linares Villegas amplía su mirada cinematográfica y confirma su lugar dentro de una nueva generación de voces del cine dominicano que continúa ganando espacio en escenarios internacionales.



