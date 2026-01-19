"Elena y el Mar", la película que la Aldea Estudio filma en Miches

Parte del equipo de la Aldea Estudio se prepara para rodar escena de "Elena y el Mar" en Miches. ( FUENTE EXTERNA )

Aldea Estudio realiza el rodaje del largometraje Elena y el Mar en el municipio de Miches. La película es dirigida por Tito Rodríguez y producida por Francis Disla, CEO de Aldea Estudio. El filme aborda temas como la migración irregular, la violencia, la maternidad y las secuelas emocionales del desarraigo.

El equipo de producción permanece en Miches desde el lunes hasta el sábado 17 de enero, utilizando las calles, la costa y otros espacios del municipio como escenarios de la película.

Francis Disla señaló que su forma de trabajo se basa en la cercanía con su equipo y la confianza creativa. Por su parte, el director Tito Rodríguez afirmó que busca contar historias con un mensaje y explicó que Elena y el Mar aborda los viajes en yola y la experiencia de su protagonista.

El director de fotografía Francis Adames indicó que el entorno de Miches será parte de la construcción visual de la película.

La actriz Ruth Emeterio, protagonista del filme, habló sobre la intensidad de su personaje, mientras que Niurka Mota, quien interpreta a la madre de la protagonista, resaltó la carga emocional de la historia.

