"Elena y el Mar", la película que la Aldea Estudio filma en Miches

El filme aborda temas como la migración irregular, la violencia, la maternidad y las secuelas emocionales del desarraigo

    Expandir imagen
    "Elena y el Mar", la película que la Aldea Estudio filma en Miches
    Parte del equipo de la Aldea Estudio se prepara para rodar escena de "Elena y el Mar" en Miches. (FUENTE EXTERNA)

    Aldea Estudio realiza el rodaje del largometraje Elena y el Mar en el municipio de Miches. La película es dirigida por Tito Rodríguez y producida por Francis Disla, CEO de Aldea Estudio. El filme aborda temas como la migración irregular, la violencia, la maternidad y las secuelas emocionales del desarraigo.

    El equipo de producción permanece en Miches desde el lunes hasta el sábado 17 de enero, utilizando las calles, la costa y otros espacios del municipio como escenarios de la película.

    Francis Disla señaló que su forma de trabajo se basa en la cercanía con su equipo y la confianza creativa. Por su parte, el director Tito Rodríguez afirmó que busca contar historias con un mensaje y explicó que Elena y el Mar aborda los viajes en yola y la experiencia de su protagonista.

    El director de fotografía Francis Adames indicó que el entorno de Miches será parte de la construcción visual de la película.

    Expandir imagen
    Infografía

    Más

    • La actriz Ruth Emeterio, protagonista del filme, habló sobre la intensidad de su personaje, mientras que Niurka Mota, quien interpreta a la madre de la protagonista, resaltó la carga emocional de la historia.
