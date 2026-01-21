Blancica RD realiza proyección especial de Sin Piedad, cinta de acción trepidante contra el tiempo

Chris Pratt protagoniza la cinta Sin Piedad (Mercy), que tuvo una proyección especial en los cines VIP de Downtown. ( FUENTE EXTERNA )

El martes 20 de enero se realizó una proyección especial de la película Sin Piedad (Mercy), protagonizada por Chris Pratt y dirigida por Timur Bekmambetov, organizada por la Cinematográfica Blancica RD, antes de su estreno oficial para el público general en República Dominicana, programado para el 22 de enero de 2025.

El evento, en el que estuvo Diario Libre, realizado en los cines VIP de Caribben Cinemas en Downtown, reunió a cinéfilos, medios de comunicación e influencers especializados en cine, quienes pudieron apreciar de primera mano este thriller de acción y suspenso donde la justicia corre contra el tiempo.

La película, que combina ciencia ficción y acción trepidante, se sitúa en un futuro cercano en el que los juicios son administrados por inteligencias artificiales capaces de determinar la culpabilidad casi en tiempo real.

Sobre la cinta

En la cinta un detective debe probar su inocencia tras ser acusado del asesinato de su esposa mientras su memoria lo traiciona, lo que genera una tensión constante y un ritmo frenético que mantiene al espectador pegado a la pantalla durante los 90 minutos de metraje.

Además del reparto estelar y un diseño de producción impactante, la cinta explora de manera entretenida la relación entre tecnología y justicia, planteando interrogantes sobre la dependencia de sistemas automatizados y los riesgos de un mundo donde la IA controla decisiones críticas.

Lo bueno y lo mejorable

Las secuencias muestran vehículos futuristas, comunicaciones avanzadas y un uso creativo de pantallas partidas y sobreimpresiones que enriquecen visualmente la historia.

No obstante, aunque la película resulta emocionante y visualmente atractiva, algunas de sus conclusiones pueden sentirse apresuradas y más simples que los dilemas éticos que plantea.

Aun así, la intensidad narrativa y la química entre Chris Pratt y Rebecca Ferguson logran sostener la atención del público, haciendo de Sin Piedad una experiencia cinematográfica satisfactoria y entretenida, que invita a reflexionar sobre la tecnología y la justicia mientras ofrece pura adrenalina en la pantalla grande.