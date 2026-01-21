La escritora Julia Álvarez presentará su documental en el Festival de Cine Global de Santo Domingo

La cineasta Adriana Bosch y la escritora Julia Álvarez y estarán en el país para participar en el festival. ( CORTESÍA DE LA PRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL. )

Alrededor de 160 producciones cinematográficas serán exhibidas en la programación del Festival de Cine Global de Santo Domingo (Fcgsd), que se celebrará del 28 de enero al 4 de febrero en las salas de Caribbean Cinemas de Galería 360, con una agenda que combina proyecciones, homenajes y una jornada educativa que tendrá como escenario la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

En su decimoctava edición, con Hungría como país invitado de honor, el Fcgsd reunirá a destacadas figuras del cine, la música y la literatura, en una programación dedicada a honrar la memoria del escritor y exministro de Cultura José Rafael Lantigua, así como a los cineastas Agliberto Meléndez y René Fortunato, referentes fundamentales del cine dominicano.

Estreno y tributos

La gala de apertura, pautada para el miércoles 28 de enero en el Teatro Nacional Eduardo Brito, tendrá como estreno mundial la película Milly, la reina del merengue, dirigida por Leticia Tonos. El largometraje narra la vida de Milly Quezada, desde su emigración a Estados Unidos hasta su consagración como ícono musical, y aborda temas como la memoria, la identidad y la resiliencia.

En un encuentro con la prensa celebrado en Funglode, Omar de la Cruz, director ejecutivo del festival, y Zurich Sosa, ejecutiva de Caribbean Cinemas, compartieron los detalles de la jornada.

Informaron que esa misma noche se rendirá homenaje a Cecilia García y a Milly Quezada por sus trayectorias artísticas, así como a Robert Carradine, presidente de Caribbean Cinemas, por sus aportes al desarrollo del cine en la República Dominicana. También será reconocida Brigitte Veyne, funcionaria de la Embajada de Francia, y se rendirá un tributo póstumo al cantautor Cheo Zorrilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/hans-garcia-zurich-sosa-omar-de-la-cruz-tita-hasbun-omar-hasbun-imgrid-de-la-cruz-y-danilo-reynoso-a05e3d2c.jpeg Hans Garci´a, Zurich Sosa, Omar de la Cruz, Tita Hasbu´n, Omar Hasbu´n, Imgrid de la Cruz y Danilo Reynoso. (KEVIN RIVAS)

El cortometraje Platanero, dirigido por Juan Frank Hernández, será proyectado igualmente en la noche inaugural. La obra, una coproducción entre la República Dominicana y Canadá, ha sido seleccionada para el Sundance Film Festival 2025 y propone una mirada crítica sobre la identidad y la migración.

Durante la presentación del programa, el director ejecutivo del festival, destacó que esta edición marca un punto de inflexión en la curaduría del evento, con un énfasis especial en el cine documental. Señaló también que el festival ha mantenido su continuidad a lo largo de los años, con la única interrupción provocada por la pandemia, cuando una edición tuvo que ser cancelada una semana antes de su realización.

De la Cruz afirmó que el documental se consolida como eje central del Fcgsd, al considerar que es un género que requiere tiempo y profundidad. La programación incluye documentales en competencia y fuera de competencia, óperas primas y cortometrajes, todos acompañados de paneles y conversatorios abiertos al público.

Sosa, ejecutiva de Caribbean Cinemas, reafirmó el respaldo de la cadena al festival y llamó al público a respaldar las proyecciones. "Para Caribbean Cinemas es un honor honrar el cine y todas estas películas, cortos y documentales que vienen con mucho valor a enriquecer lo que es nuestra cultura", expresó.

Julia Álvarez

Uno de los anuncios más relevantes es la visita de la reconocida escritora Julia Álvarez, quien presentará su documental Julia Álvarez: A Life Reimagined el 30 de enero en Caribbean Cinemas de Galería 360. De la Cruz subrayó que se trata de un documental, no de una obra de ficción, y que la autora participará en actividades de encuentros con el público.

La proyección se realiza con la colaboración de La Nave Post Lab, dirigida por Omar Hasbún y Tita Hasbún, y contará con la presencia de Álvarez y de la cineasta Adriana Bosch, directora y productora del filme.

Estrenado en septiembre de 2024 en PBS como parte del Mes de la Herencia Hispana, el documental ofrece un retrato íntimo de la vida y obra de una de las escritoras latinas más influyentes de América.

El Fcgsd contará además con la participación de Robin S. Bernstein, exembajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, quien asistirá a la proyección del documental They Called Us Trujillo´s Jews, seguida de un conversatorio en Galería 360.

La película aborda una de las páginas menos conocidas de la historia dominicana, centrada en el refugio judío en Sosúa.

Como parte de su componente formativo , el festival desarrollará encuentros, charlas y cursos especializados, incluyendo el programa Pensar la obra en clave de producto , impartido por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña en alianza con Funglode , Iglobal y Dgcine .

Conoce la programación aquí : https://tamoencine.org/