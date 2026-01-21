El documental "Nos llamaron los judíos de Trujillo" se estrena en Miami

Hans García, Omar de la Cruz, Robin S. Bernstein, José Zaiter, director de Funglode en Miami e Yvette Marichal durante la premier del documental Nos llamaron los judíos de Trujillo. ( SUMINISTRADA )

Con la presencia de personalidades de la industria del cine, empresarios, gestores culturales y representantes del ámbito diplomático, fue estrenado este martes en Miami el documental Nos llamaron los judíos de Trujillo (They Called Us Trujillo´s Jews), dirigido por Michael Puro.

La producción cinematográfica formará parte de la programación del Festival de Cine Global de Santo Domingo, que se celebrará del 28 de enero al 4 de febrero en las salas de Caribbean Cinemas de Galería 360.

La proyección en Miami correspondió a la premier internacional del documental en el Miami Jewish Film Festival, un evento que permitió presentar esta obra que narra la extraordinaria historia real del asentamiento de Sosúa, la colonia de refugiados judíos creada en la República Dominicana durante la dictadura de Rafael Trujillo, que salvó a cientos de judíos europeos en un momento en el que gran parte del mundo les cerraba las puertas.

Presentación del documental en Miami

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/whatsapp-image-2026-01-21-at-75856-am-3993313c.jpeg La actividad estuvo encabezada por la diplomática y empresaria Robin S. Bernstein.

y contó con la asistencia del director ejecutivo del Festival de Cine Global de Santo Domingo, Omar de la Cruz; la directora creativa del festival, Yvette Marichal; y el cineasta Hans García, expresidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (Adocine), junto a invitados vinculados al ámbito cultural y cinematográfico.

A través de testimonios de sobrevivientes, documentos de archivo y escenas del Sosúa actual, la película explora la supervivencia, la gratitud y las complejas ambigüedades del poder, al examinar por qué un dictador decidió abrir sus puertas, cómo fue realmente la vida en la colonia y el legado que esos actos de refugio han dejado a lo largo de generaciones.

Durante el acto, Bernstein destacó la presencia de la delegación dominicana y anunció que el documental será presentado en Santo Domingo el martes 3 de febrero, seguido de un conversatorio abierto al público en Galería 360.

La premier en Miami contó además con la participación del historiador del Holocausto Michael Berenbaum, la productora Tova Rosenberg, del proyecto Names, Not Numbers, así como sobrevivientes que forman parte del documental, quienes participaron en la introducción y en el diálogo posterior a la proyección.

Festival de Cine Global de Santo Domingo 2026

El Festival de Cine Global de Santo Domingo 2026 estará dedicado a honrar la memoria del exministro de Cultura y laureado escritor José Rafael Lantigua , y tendrá como país invitado de honor a Hungría .

2026 estará dedicado a honrar la memoria del exministro de Cultura y laureado escritor , y tendrá como país invitado de honor a . La gala inaugural se realizará el 28 de enero en el Teatro Nacional Eduardo Brito , con el estreno de la película Milly, la reina del merengue , dirigida por la cineasta dominicana Leticia Tonos .

en el , con el estreno de la película , dirigida por la cineasta dominicana . La participación de Robin S. Bernstein subraya el alcance diplomático y cultural del festival. Durante su gestión como embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana (2018–2021), impulsó iniciativas de intercambio cultural, educativo y económico, con especial atención a proyectos vinculados a la memoria histórica, el diálogo bilateral y la promoción de las industrias creativas.