Chris Pratt enfrenta su juicio más extremo en "Mercy"

En "Mercy", Chris Pratt abandona el terreno de los héroes carismáticos y las franquicias multimillonarias para sumergirse en un relato tenso, íntimo y profundamente humano.

Dirigida por Timur Bekmambetov, la película -que se estrena hoy en las salas de cine dominicanas- sitúa al espectador en un futuro cercano donde la justicia ha sido entregada a una inteligencia artificial, y un hombre debe demostrar su inocencia en apenas 90 minutos antes de ser sentenciado por un sistema sin emociones.

Ambientada en Los Ángeles en 2029, la historia sigue al detective Chris Raven (Pratt), acusado del asesinato de su esposa y obligado a defenderse ante una jueza digital que él mismo ayudó a crear. La premisa, tan inquietante como actual, fue lo que atrajo inmediatamente a Pratt al proyecto, según confesó durante una entrevista reciente.

Un personaje al límite

Pratt describe a Raven como uno de los personajes más complejos que ha interpretado. A diferencia de los héroes de acción que han definido buena parte de su carrera, aquí se enfrenta a un hombre roto, emocionalmente vulnerable y atrapado en una situación sin escapatoria.

"Pensé que el guion era realmente convincente, relevante y oportuno. Me encanta el desafío de interpretar a un personaje que está confinado en un solo espacio durante la mayor parte de la película", explicó el actor.

El intérprete reconoce que la carga emocional del papel fue uno de los mayores retos. Raven no solo enfrenta un juicio legal, sino también uno interno, marcado por el dolor, la culpa y la pérdida.

"Hubo puntos bajos emocionales graves que estaba ansioso por intentar alcanzar como actor. Él es una versión diferente de mí mismo, un personaje mucho más oscuro y sombrío. Es alcohólico y está en una relación difícil", agregó.

Pratt reveló además que el personaje conectó con experiencias personales, en especial con la historia de su hermano, quien fue oficial de policía durante dos décadas.

"Mi hermano fue policía durante 20 años y también perdió a uno de sus compañeros en la línea del deber, y cuando leí el guion realmente pensé que sería una oportunidad para honrarlo", comentó Pratt.

La inteligencia artificial como juez

Uno de los aspectos más provocadores de "Mercy" es su reflexión sobre el papel de la inteligencia artificial en la toma de decisiones humanas. Aunque Pratt aclara que la película no pretende ser un manifiesto tecnológico, reconoce que el tema se volvió inevitablemente relevante.

Pratt aclaró que la película "no está diseñada para ser un artículo de opinión sobre la IA, pero inevitablemente... la gente la ve como una advertencia sobre nuestra dependencia de la inteligencia artificial".

El actor considera que el filme plantea preguntas urgentes sobre los límites del poder tecnológico y los riesgos de delegar decisiones humanas a sistemas automatizados.

"Tenemos que limitar el poder que le damos a esta tecnología, porque avanza rápidamente y si no implementamos medidas de seguridad, corremos el riesgo de perder la humanidad", profundizó el actor.

Asimismo, la figura de la jueza Maddox, interpretada por Rebecca Ferguson, encarna precisamente ese dilema: una entidad racional, infalible en datos, pero incapaz de comprender el dolor o la compasión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/cp-mercy-2-3370db9a.jpg Kali Reis, el director Timur Bekmambetov y Chris Pratt durante el rodaje de "Mercy". (JUSTIN LUBIN - © 2025 AMAZON CONTENT SERVICES LLC.)

Una apuesta fuera de las franquicias

Después de años protagonizando sagas como "Guardianes de la Galaxia" y "Jurassic World", Pratt reconoce que "Mercy" representa un riesgo creativo, pero también una oportunidad.

Para Pratt "es más desafiante hacer algo completamente original. Muchas películas hoy en día apuestan por franquicias o secuelas, y yo he sido parte de eso, pero aquí tomas un riesgo real".

Por otro lado, para el actor, la originalidad del guion fue decisiva, ya que "es una historia de héroes contada de una forma oportuna. Si se hubiera hecho hace 15 años, sería pura ciencia ficción, pero ahora estamos tan cerca de esa realidad que se siente distinta".

Un mensaje para el público latino

Antes de despedirse, Pratt envió un mensaje directo a los espectadores de República Dominicana, agradeciendo el apoyo recibido a lo largo de los años y alentándolos a ver la película en pantalla grande.

"A todos mis amigos y fans en la República Dominicana, estoy agradecido por todo su apoyo. Por favor, vayan a ver ´Sin piedad´ en los cines. Son 90 minutos de adrenalina, suspenso y espectáculo visual. La hicimos para ustedes", destacó.

Con "Mercy", Chris Pratt demuestra una faceta más introspectiva y arriesgada, apostando por una historia que combina tensión, reflexión y emoción. Una película que no solo plantea un thriller de alto impacto, sino una pregunta inquietante sobre el futuro de la justicia y el lugar del ser humano frente a la tecnología.