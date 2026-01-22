×
Desaires y sorpresas marcan las nominaciones a los Premios Óscar 2026

Paul Mescal y Ariana Grande entre los mayores descuidos a los Premios Óscar 2026

    Expandir imagen
    Desaires y sorpresas marcan las nominaciones a los Premios Óscar 2026
    Algunos de los actores y actrices que quedaron fuera de las nominaciones a los Premios Óscar 2026, en una edición marcada por sorpresas y desaires que han generado debate en la industria cinematográfica. (FUENTE EXTERNA)

    Las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios Oscar, anunciadas este jueves, dejaron tanto celebraciones como desconcierto en Hollywood. Mientras algunos artistas y películas obtuvieron reconocimientos largamente esperados, otros quedaron inexplicablemente fuera, generando debates entre críticos y aficionados.

    Entre los grandes descuidos se encuentran Paul Mescal y Ariana Grande, quienes no recibieron nominaciones en sus respectivas categorías de actuación.

    Expandir imagen
    Infografía
    Los actores Ariana Grande yPaul Mescal.

    Mescal, que deslumbró como William Shakespeare en "Hamnet", parecía seguro para una nominación, mientras que Grande quedó fuera por su papel en la secuela "Wicked: For Good", a pesar del éxito anterior de la franquicia.

    Primeras nominaciones y sorpresas

    Delroy Lindo, por su papel en "Sinners", obtuvo su primera nominación a mejor actor de reparto, un reconocimiento que muchos consideran tardío. Amy Madigan también sorprendió al ser nominada como mejor actriz de reparto por "Weapons", desafiando las expectativas de la crítica.

    Expandir imagen
    Infografía
    Los actores Delroy Lindo yAmy Madigan recibieron sus primeras nominaciones a los Óscar.

    Por su parte, Kate Hudson regresó a la categoría de mejor actriz con "Song Sung Blue", logrando su primera nominación en 25 años.

    Expandir imagen
    Infografía
    Kate Hudson, actriz.

    Mientras tanto, Chase Infiniti y Amanda Seyfried, aclamadas por sus actuaciones en "Una batalla tras otra" y "El testamento de Ann Lee", quedaron fuera de los primeros planos, a pesar de sus destacadas interpretaciones.

    Expandir imagen
    Infografía
    Amanda Seyfried yChase Infiniti.

    Ausencias notables

    Guillermo del Toro, aclamado director de "Frankenstein", fue otra de las grandes sorpresas al no recibir nominación a mejor dirección, mientras que Joachim Trier obtuvo un inesperado reconocimiento por "Valor sentimental".

    Expandir imagen
    Infografía
    Guillermo del Toro quedó fuera en la categoría de Mejor director yJoachim Trier obtuvo su primera nominación.

    Jesse Plemons tampoco logró colarse en la categoría de mejor actor por su papel en "Bugonia", en contraste con Ethan Hawke, quien sí obtuvo una nominación por "Luna azul".

    Expandir imagen
    Infografía
    El actorJesse Plemons.
    • El cine internacional y el anime también sufrieron omisiones significativas: Jafar Panahi, cuyo drama "Fue solo un accidente" ganó la Palma de Oro, no fue reconocido en la categoría de dirección, y "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" quedó fuera de la animación, pese a su éxito de taquilla global.
    Grandes ausentes del público y la crítica

    La película de Fórmula 1, "F1", y "Jay Kelly" de Noah Baumbach también se vieron ignoradas, dejando a los seguidores de ambas producciones sorprendidos. Aunque contaban con una fuerte recepción de la audiencia, no lograron captar los votos de la Academia.

    Expandir imagen
    Infografía

    La controversia alrededor de estas nominaciones abre nuevamente el debate sobre los criterios de la Academia y cómo se equilibran la popularidad, la calidad artística y las campañas de premios, dejando claras diferencias entre las preferencias del público y los miembros votantes.

