"Mercy" lidera una cartelera marcada por el suspenso y la fantasía épica

"Mercy", película protagonizada por Chris Pratt, llega a los cines del país como parte de los estrenos de la semana. ( JUSTIN LUBIN - © 2025 AMAZON CONTENT SERVICES LLC. )

La cartelera de esta semana encuentra su eje principal en dos películas. La primera es un nuevo thriller de ciencia ficción protagonizado por Chris Pratt, que plantea un intenso dilema moral en un futuro cercano dominado por la inteligencia artificial.

El segundo estreno consiste en una superproducción surcoreana que está basada en una popular novela web. El resultado es una nueva producción que combina acción, fantasía y drama apocalíptico.

Mercy

Este thriller de ciencia ficción combina tensión, tecnología y dilemas morales en un futuro cercano inquietantemente plausible.

Ambientada en Los Ángeles de 2029, la película sigue al detective Chris Raven, interpretado por Chris Pratt, quien es acusado del asesinato de su esposa y enfrenta un juicio sin precedentes: tiene solo 90 minutos para demostrar su inocencia ante un juez de inteligencia artificial que él mismo ayudó a desarrollar.

Si falla, su destino quedará sellado.

Omniscient Reader: The Prophecy

Esta es una ambiciosa película surcoreana de acción y fantasía que mezcla apocalipsis, destino y metanarrativa en una historia cargada de tensión y espectacularidad visual.

Dirigida por Kim Byung-woo y basada en la exitosa novela web El punto de vista del lector omnisciente, la cinta sigue a Kim Dok-ja, un oficinista común cuya única pasión es leer una novela en línea... hasta que esta comienza a hacerse realidad.

Cuando el mundo entra en una espiral apocalíptica idéntica a la de su lectura favorita, Dok-ja descubre que es el único que conoce el final de la historia. Con ese conocimiento, decide alterar el destino de la humanidad mientras se enfrenta a extrañas criaturas.