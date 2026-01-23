Amazon MGM Studios presentó el primer tráiler oficial de Masters of the Universe, la nueva adaptación en acción real del universo creado por Mattel, con la que el icónico personaje He-Man vuelve a ocupar un lugar central en la cultura popular.

La producción está dirigida por Travis Knight, cineasta conocido por Bumblebee y Kubo and the Two Strings, y propone una lectura contemporánea del relato, sin desprenderse de los elementos clásicos que definieron a la franquicia.

Nicholas Galitzine lidera la nueva versión

El actor Nicholas Galitzine interpreta al príncipe Adam, quien está destinado a convertirse en He-Man, el guerrero encargado de proteger Eternia. El adelanto muestra a un protagonista que vive alejado de su origen hasta que una nueva amenaza lo obliga a asumir el poder de la espada de Grayskull.

Como antagonista central aparece Jared Leto en el papel de Skeletor, caracterizado como una figura más oscura y dominante, cuya presencia marca el tono épico del conflicto.

Un elenco con peso internacional

El reparto incluye a Camila Mendes como Teela, Idris Elba en el rol de Duncan, también conocido como Man-At-Arms, y Alison Brie como Evil-Lyn. Cada uno de estos personajes cumple un papel clave dentro del desarrollo narrativo y del equilibrio de fuerzas en Eternia.

Una historia de regreso y legado

La sinopsis oficial sitúa la historia años después de la separación de Adam de su mundo natal. Cuando Eternia cae bajo un régimen tiránico, el antiguo heredero del poder de Grayskull debe enfrentar su pasado y aceptar el destino que había rechazado.

Más allá de la acción, la película aborda temas como la identidad, la responsabilidad y el legado personal.

Estreno mundial en 2026

Masters of the Universe tiene previsto su estreno en salas de cine el 5 de junio de 2026, con altas expectativas entre seguidores de la franquicia y nuevas audiencias. Amazon MGM apuesta por una producción de gran escala que busca relanzar el universo de He-Man para el público actual.

He-Man se popularizó en la década de 1980

La franquicia Masters of the Universe alcanzó su mayor impacto a partir de 1982 , con el lanzamiento de la línea de juguetes de Mattel, y se consolidó definitivamente en 1983 gracias a la serie animada He-Man and the Masters of the Universe , que se emitió de forma masiva durante toda la segunda mitad de los años ochenta .

