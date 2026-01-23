Fallece el actor dominicano Vlad Sosa

El actor dominicano Vlad Sosa posa durante una de sus participaciones en producciones cinematográficas nacionales. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció el actor dominicano Sigfrido Vladimir Sosa Ravelo, conocido artísticamente como Vlad Sosa, informó la Asociación Dominicana de Actores de Cine (ADAC) a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

En su mensaje, la ADAC expresó su pesar por la muerte del actor y señaló que más adelante ofrecerá información sobre los actos fúnebres. Hasta el momento no se ha informado la causa de su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, diversos actores manifestaron su pesar en redes sociales. Francis Cruz escribió: “En paz descansa querido amigo, aplausos eternos”, mientras Cheddy García expresó: “Qué triste, Vlad, siempre tan gentil y afable. Dios lo tenga en su regazo de amor”.

La cantante y actriz Adalgisa Pantaleón señaló: “Oh Dios, qué tristeza. Descansa en paz”.

De igual forma, Pachy Méndez escribió: “Paz a su alma y fortaleza para la familia”, y Lumy Lizardo reaccionó con un breve mensaje de sorpresa y tristeza.

El actor Isaac Saviñón (Panky) le dedicó un mensaje en el que destacó su calidad humana y profesional, al afirmar que Vlad Sosa dejó “una huella que trasciende el tiempo y los recuerdos compartidos”.

Carrera extensa

Vlad Sosa desarrolló una carrera de más de dos décadas en la industria audiovisual dominicana , con participación en más de 25 largometrajes , además de cortometrajes, series de televisión y una producción novelada.

Debutó en el cine en 2010 con Lotoman y formó parte de producciones como La Gunguna, Carta Blanca, Freddy y la película internacional Shotgun Wedding .

También participó en las series Mujeres Asesinas (2012) y Tropical Cop Tales (2018), así como en la novela dominico-venezolana Trópico (2006). Además de su trabajo en pantalla, se desempeñó como técnico, fotógrafo y formador, con aportes tanto delante como detrás de cámaras.