La comedia dominicana "Medias Hermanas" se estrena en salas de Estados Unidos

as actrices Nashla Bogaert y Ramcelis De Jesús, protagonistas de la comedia dominicana "Medias Hermanas", posan con el afiche de la cinta, durante su estreno en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Tras ocho semanas en cartelera en la República Dominicana, la comedia "Medias Hermanas", producción de Caribbean Films, llegará a salas de cine de Estados Unidos a partir del 30 de enero de 2026. El estreno se realizará en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island y Massachusetts.

La película, dirigida por el cineasta Yoel Morales, será distribuida por Spanglish Movies y contará con el apoyo del Instituto de los Dominicanos en el Exterior (Index) New Jersey. El lanzamiento está dirigido al público dominicano residente en Estados Unidos, así como a otros sectores de la comunidad latina.

El filme se exhibirá en español con subtítulos en inglés. La premier oficial está programada para el martes 28 de enero en el AMC Jersey Gardens 20, en Elizabeth, Nueva Jersey, y contará con la presencia de las actrices Nashla Bogaert y Ramcelis De Jesús, protagonistas de la producción.

"Medias Hermanas" permanece en cartelera en la República Dominicana desde hace ocho semanas y, según datos de la producción, ha registrado más de 160,000 boletas vendidas en el país, manteniéndose entre las películas con mayor asistencia en cines a nivel nacional.

La producción marca el debut cinematográfico de la cantante urbana La Perversa y cuenta con las actuaciones de Frank Perozo, Mike Toks e Irvin Alberti.

Sinopsis

que Yoli es su . Ese mismo día se entera de que su esposo le ha sido infiel y que, debido a una deuda, podría perder su casa. Para evitar el embargo, decide vender una casa de playa heredada de su padre, sin saber que la propiedad también figura a nombre de Yoli. Esta acepta venderla con la condición de que ambas pasen juntas una semana en la casa de playa.