Héctor Then llega al Festival de Cine Global con la comedia "La Herencia de los Ramírez"

Héctor Then, actor de "La Herencia de los Ramírez", en una escena. ( FUENTE EXTERNA )

El actor dominicano Héctor Then regresa a la gran pantalla con la película "La Herencia de los Ramírez", una comedia hilarante, cargada de situaciones inesperadas y personajes entrañables. La cinta tendrá su pre-estreno en el Festival de Cine Global este jueves 29 de enero, en Caribbean Cinemas de Galería 360.

Esta producción fue la ganadora de la duodécima edición del Concurso Público del Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine) 2023, en la categoría Producción de Largometraje de Ficción y/o Animación, posicionándose como una de las propuestas cinematográficas dominicanas más esperadas.

En la historia, Héctor interpreta a Máximo Mejía, un abogado que pone en conocimiento a los miembros de la familia Ramírez sobre una inesperada herencia millonaria, detonando una serie de conflictos, malentendidos y situaciones cómicas que sostienen el ritmo de la trama.

El actor Héctor Then.

Su personaje funciona como el catalizador de los enredos familiares, convirtiéndose en el hilo conductor de una narración ágil, divertida y llena de ironía. El actor amplía.

"Participar en La Herencia de los Ramírez ha sido una grata experiencia, no siempre se conjugan tantas cosas a favor en un mismo proyecto. Agradezco la confianza de la directora en mi proceso de creación, de estar siempre abierta a sugerencias y darme la libertad para jugar y divertirme en el proceso".

"La Herencia de los Ramírez" es una producción de Elegido Comics SRL, dirigida y producida por Jade Humpreys, y cuenta con un elenco encabezado por Héctor Then, Gerardo "El Cuervo" Mercedes, Pachy Méndez, Clara Morel, Emilio Santiago y Hellen Álvarez.

La película ofrece una mirada fresca a los conflictos familiares y sociales, apostando por la comedia inteligente .

Luego de su paso por el festival, "La Herencia de los Ramírez" llegará a las salas de cine comerciales en marzo de 2026.