Vuelve "La gran noche del cine" de Caribbean Cinemas con transmisión en vivo de los Premios Óscar

Domingo Abreu, Laura Tejada, Zumaya Cordero, Michael Carrady, Ana López, Ircania García y Patricia Castillo en la presentación de la segunda edición de "La gran noche del cine" de Caribbean Cinemas. ( FUENTE EXTERNA )

Por segundo año consecutivo, Caribbean Cinemas realizará "La gran noche del cine", una gala benéfica que celebra y promueve la industria cinematográfica, apoyando económicamente cuatro causas sociales a través de su fundación Caribbean Educa.

Los detalles fueron ofrecidos en un evento celebrado en el recién remodelado Caribbean Cinemas Novo-Centro VIP.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/ana-lopez-6b96deca.jpeg Ana López, ejecutiva de Caribbean Cinemas, da los detalles de La gran noche del cine. (FUENTE EXTERNA)

Este evento anual, que tendrá lugar el domingo 15 de marzo en Caribbean Cinemas Downtown Center, contará con la transmisión en vivo de los premios Óscar, reuniendo a figuras destacadas del cine, la televisión, el entretenimiento y empresas en una noche donde se premiará lo mejor del cine mundial.

Objetivo solidario

"La gran noche del cine" es una gala benéfica durante la cual se disfruta de los premios de Artes y Ciencias Cinematográficas (Óscar), pero con un enfoque filantrópico, ya que se recauda fondos para cuatro entidades benéficas y también se da visibilidad a sus proyectos, que impactan positivamente en la comunidad.

En esta edición las fundaciones seleccionadas por Caribbean Educa para ser parte del evento son Quiéreme Como Soy, Los Arturitos, Fundación Futuro Cierto y Despertar Divino.

Michael Carrady, vicepresidente de Caribbean Educa, indicó que:

"Esta segunda edición de "La gran noche del cine" representa un paso más en nuestro compromiso a través de nuestra fundación, Caribbean Educa, en aportar a la educación y la cultura. Agradecemos profundamente el apoyo recibido por empresas privadas y personas que apoyaron la gala en el 2025, esto hizo posible que este evento creciera y dejara huella. Para Caribbean Cinemas y Caribbean Educa, esta iniciativa reafirma nuestra convicción de que el cine puede ser una poderosa herramienta de impacto social; este evento benéfico es una forma concreta de transformar apoyo en oportunidades educativas. Esperamos que esta segunda edición continúe fortaleciendo la misión de Caribbean Educa en favor del impacto social".

Cabe resaltar que en su primera edición el evento logró la recaudación de más de 2 millones de pesos, los cuales fueron entregados en tres partes iguales a las fundaciones seleccionadas.

"La gran noche del cine" está pautada para el domingo 15 de marzo en Caribbean Cinemas de Downtown Center con una gala exclusiva, en la que los asistentes podrán disfrutar de toda una experiencia inmersiva que constará de la transmisión de los Óscar en vivo, proyecciones simultáneas de algunas de las películas nominadas, además de un open bar durante toda la noche, acompañado por una variedad de estaciones gastronómicas de un menú creado para la ocasión.

Las boletas tienen un costo de RD$6,000 y pueden adquirirse en la boletería de Caribbean Cinemas Downtown Center, llamando a Servicio al Cliente, a través de su página web www.caribbeancinemas.com, o contactando directamente a las entidades beneficiarias.

Qué es Caribbean Educa

Es el proyecto de responsabilidad social corporativa del grupo Caribbean Cinemas, creado con el propósito de generar un impacto positivo y sostenible en la sociedad a través de la educación, el arte y la cultura como herramientas de transformación.

A través de sus iniciativas, Caribbean Educa desarrolla programas y actividades orientadas a fortalecer las capacidades humanas, creativas y profesionales de las personas a lo largo de todo su ciclo vital, desde la niñez hasta la adultez, promoviendo el acceso al conocimiento, el pensamiento crítico y la expresión artística como motores de desarrollo individual y comunitario.

El proyecto se fundamenta en tres pilares estratégicos que guían cada una de sus acciones: educación de calidad, trabajo decente e igualdad de género, alineados con valores de inclusión, equidad y crecimiento sostenible.