El Festival de Cine Global abre su 18 edición con "Milly, la reina del merengue"

El evento contó con la presencia del expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Festival de Cine Global de Santo Domingo fue inaugurado la noche de este miércoles a casa llena en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional con la presencia del expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández.

La noche del cine comenzó de una manera diferente, con un emotivo in memoriam que rindió tributo a las grandes figuras del cine y la cultura que partieron en 2025, como René Fortunato, José Rafael Lantigua, Agliberto Meléndez, y Cheo Zorrilla, con las notas de la canción "Olvidar, olvidar", autoría de Zorrilla e interpretada por Sofía Brache y Gregory Ponciano.

En medio del aplauso, y tras la proyección de sus trayectorias, los familiares recibieron los reconocimientos póstumos de manos de Leonel Fernández, presidente de Funglode, y Omar de la Cruz, director del festival.

La película "Milly, la reina del merengue", de Leticia Tonos, fue la cinta que dio apertura a la décimo octava edición que mantendrá una amplia y diversa programación local e internacional hasta el 4 de febrero de 2026, siendo Hungría el país invitado de honor.

La jornada contó con el respaldo de Caribbean Cinemas, empresa que ha cedido las salas de cine de Galería 360 para la proyección de películas y documentales durante toda la jornada del festival.

Reconocimientos

Durante su discurso, el director ejecutivo del Festival de Cine Global de Santo Domingo, Omar de la Cruz, destacó que esta edición coincide con la culminación del 25 aniversario de Funglode y marca el inicio del camino hacia las dos décadas del festival, que se celebrarán plenamente en enero de 2028.

"Desde el festival se impulsaron miradas, se tendieron puentes y se generaron conversaciones que hoy se traducen en políticas públicas, coproducciones, carreras consolidadas y una industria que dejó de ser promesa para convertirse en realidad", valoró.

Finalizó resaltando que "el cine es trabajo en equipo. Y la industria también debe serlo".

Durante el acto inaugural, el festival reconoció la trayectoria de Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas, quien recibió el premio Francisco Palau, por su contribución al desarrollo y transformación de la industria cinematográfica en la República Dominicana y la región del Caribe.

"Estoy profundamente honrado por este reconocimiento. Este premio no solo representa mi esfuerzo, sino el trabajo arduo de todo el equipo de Caribbean Cinemas. Juntos, hemos intentado transformar la experiencia cinematográfica en la región, y este galardón es un testimonio del compromiso que tenemos con nuestra audiencia y nuestra comunidad", manifestó el presidente de la cadena de cine.

Otra distinción recayó en la polifacética artista Cecilia García, con el Premio Camilo Carrau, por su trayectoria en teatro, cine y música, y a Milly Quezada, con el Premio Rubén Abud, por su aporte a la proyección internacional del merengue. Al escenario subió Jocelyn, con quien formó su primera agrupación Milly, Jocelyn y los vecinos, y se fundieron en un abrazo.

Al igual que Brigitte Veynes, consejera de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia, en su compromiso con el arte, la educación y la colaboración internacional.

Como parte de la programación se proyectará el cortometraje Platanero, dirigido por Juan Frank Hernández, seleccionado para el Festival de Sundance 2025, una obra que reflexiona sobre identidad y migración desde una mirada dominico-canadiense.

El Festival de Cine Global de Santo Domingo cuenta en esta edición con la participación especial de la reconocida escritora dominico-estadounidense Julia Álvarez, una de las voces literarias más influyentes de la diáspora latinoamericana.

