Dos producciones dominicanas lideran las preselecciones en XIII edición de Premios Platino Xcaret

Protagonizada por Adriana Ugarte y Benjamín Vicuña, "El silencio de Marcos Tremmer" es una coproducción España-Uruguay-República Dominicana, que encabeza la lista de preseleccionados en los Premios Platino Xcaret 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) anunciaron las preselecciones de la edición XIII de Premios PLATINO XCARET 2026.

Veinte de los veintitrés países iberoamericanos cuentan con obras preseleccionadas entre las 258 producciones escogidas para alzarse con los galardones en la gala que se celebrará el sábado 9 de mayo y tendrá lugar en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret, en Riviera Maya.

Los pre-nominados

En la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, aspiran a la nominación las obras dominicanas El silencio de Marcos Tremmer (Miguel García de la Calera), Pepe (Nelson Carlo de los Santos Arias) y Sugar Island (Johanné Gómez Terrero).

En la categoría a Mejor Dirección, las preselecciones recaen sobre Miguel García de la Calera (El silencio de Marcos Tremmer) y Nelson Carlo de los Santos Arias (Pepe).

En los galardones interpretativos, las actrices preseleccionadas a Mejor Interpretación Femenina son Adriana Ugarte (El silencio de Marcos Tremmer) y Mónica Bardem (Madre a dos centímetros de ti).

Asimismo, los preseleccionados a Mejor Interpretación Masculina son Benjamín Vicuña (El silencio de Marcos Tremmer) y Manuel Raposo (La bachata de Biónico).

Como Mejor Interpretación Femenina de Reparto, resultan preseleccionadas Isabel Spencer (El día de la tormenta) y Marta González (Día Ocho), mientras que en Mejor Interpretación Masculina de Reparto figuran El Napo (La bachata de Biónico) y Félix Gómez (El silencio de Marcos Tremmer).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/unnamed-1-fade38d8.jpg Manuel Raposo en La bachata de Biónico. (FUENTE EXTERNA)

Cristian Mojica y Yoel Morales (La bachata de Biónico) y María Laura Gargarella y Ronni Castillo (Au Revoir) ostentan la preselección a Mejor Guion. En Mejor Música Original, los preseleccionados son José Torres (Libélula) y Sócrates García (Au Revoir).

En Mejor Película Documental, se erigen como preseleccionados De Sicilia a Santo Domingo (El Padrino II) (Pablo José Lozano), Kacimiro (Boynayel Mota) y La 42 (José María Cabral) mientras que Olivia & las nubes (Tomás Eduardo Pichardo Espaillat) está presente en la categoría a Mejor Película de Animación.

La categoría de Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción cuenta con Carlota la más barrial (Yoel Morales), La Bachata de Biónico (Yoel Morales) y Los rechazados (Yasser Michelén) como preseleccionadas.

Las obras aspirantes al Platino a Mejor Ópera Prima son Madre a dos centímetros de ti (Desirée Díaz Silva) y Olivia & las nubes (Tomás Eduardo Pichardo Espaillat), mientras que las precandidaturas al Premio al Cine y Educación en Valores las ocupan Día Ocho (José Gómez) y Madre a dos centímetros de ti (Desirée Díaz Silva).

En las categorías técnicas están preseleccionados Ezequiel Reyna (El día de la tormenta) y Oliver Rivas (Sugar Island) a Mejor Dirección de Arte; Analía Pollio (El silencio de Marcos Tremmer) y Karol González (El día de la tormenta) a Mejor Dirección de Fotografía; Pablo Hernández García y Juan Manuel Gamazo (Au Revoir) y Yoel Morales y Patricia Pepén (La Bachata de Biónico) a Mejor Dirección de Montaje; Federico Moreira (El silencio de Marcos Tremmer) y Wellington Mejía (El día de la tormenta) a Mejor Dirección de Sonido; Neury Pujols y Juan Bofill (La Bachata de Biónico) y Ricardo Folch (A tiro limpio) a Mejores Efectos Especiales; Leandra Faña y Graciela Kidd (Au revoir) y Palma Ruiz (Sugar Island) a Mejor Diseño de Vestuario; y Anny Torrez y Luz Estefani Gómez (La Bachata de Biónico) y Odette Pedie (Sugar Island) a Mejor Maquillaje y Peluquería.

Los premios

Durante la gala, se concederá el Premio Platino de Honor y se entregarán también los Premios del Público a Mejor Película Iberoamericana, a Mejor Interpretación Masculina, a Mejor Interpretación Femenina, a Mejor Miniserie o Teleserie, a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie y Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

En esta fase, realizada por Egeda y Fipca en colaboración con las asociaciones de productores y las Academias de Cine iberoamericanas, los países con mayor cantidad de títulos preseleccionados han sido España (34), México (34), Argentina (22), Brasil (22) y Portugal (19).

En categorías para largometrajes, el mayor número de títulos lo ostentan España (20), México (20), República Dominicana (16), Portugal (15) y Argentina (14); en categoría para miniserie o teleserie, los países que más títulos agrupan son España (10), México (9), Argentina (8), Colombia (7) y Brasil (6); mientras que en la categoría Series de Larga Duración, los países participantes son México (5), España (4), Brasil (2), Colombia (1), Estados Unidos (1) y Paraguay (1).

La tendencia al alza del número de producciones participantes es muestra de la favorable situación del audiovisual iberoamericano, que se erige con seguridad y constancia como uno de los sectores clave en la producción de cine y series a nivel internacional.

Tras los 812 estrenos iberoamericanos de 2021, el crecimiento y la paulatina recuperación pospandémica de la industria quedaron evidenciados con las 994 obras estrenadas en 2022, las 1,121 producciones de 2023, las 1,196 obras estrenadas en 2024 y los 1,208 títulos de 2025.

Entre ellos 590 son largometrajes de ficción, 416 son largometrajes documentales, 18 son largometrajes de animación, 158 figuran como series y 26 son series de larga duración.



