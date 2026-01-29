"Send Help" lidera una cartelera intensa y diversa

Los estrenos de esta semana están encabezados por "Send Help", el nuevo thriller de Sam Raimi que mezcla terror, supervivencia y relaciones humanas al límite. ( BROOK RUSHTON/BROOK RUSHTON - © 2025 20TH CENTURY STUDIOS )

Los estrenos de esta semana llegan cargados de tensión, emoción y propuestas muy diversas. Además de un thriller, cuenta con historias que van desde el drama histórico hasta la fantasía animada.

Send Help

Este filme es un thriller de terror y supervivencia dirigido por Sam Raimi que combina tensión psicológica con un enfoque claustrofóbico. Protagonizado por Rachel McAdams y Dylan O´Brien, la historia sigue a Linda Liddle y su jefe, Bradley Preston, quienes sobreviven a un accidente aéreo y quedan atrapados en una isla desierta.

Cold Storage

Esta comedia de terror con tintes apocalípticos está dirigida por Jonny Campbell y basada en la novela homónima de David Koepp. La historia se sitúa en un antiguo complejo militar convertido en almacén, donde un peligroso microorganismo sellado décadas atrás comienza a liberarse a medida que van aumentando las temperaturas.

Truth and Treason

Un intenso drama histórico basado en hechos reales que retrata uno de los actos de resistencia juvenil más valientes de la Alemania nazi.

Dirigida por Matt Whitaker, el filme narra la historia de un joven de apenas 16 años que, junto a sus amigos Karl y Rudi, decide enfrentar al régimen tras la persecución de un amigo judío.

No Other Choice

"No Other Choice" es un thriller de comedia negra surcoreano que combina sátira social, tensión psicológica y humor oscuro.

Protagonizada por Lee Byung-hun y Son Ye-jin, la película sigue a un hombre de mediana edad despedido tras décadas de trabajo, quien decide que la única forma de volver al mercado laboral es eliminar a su rival.

Infinite Icon: A Visual Memoir

Este documental biográfico ofrece una mirada íntima a la vida de Paris Hilton, una de las figuras más influyentes, y a la vez más malinterpretadas, de la cultura pop contemporánea.

El filme explora el lado humano detrás del ícono mediático, siguiendo su regreso a la música en 2024 y su histórico concierto en el Hollywood Palladium.

Jumbo

Entrañable película animada que sigue a Don, un niño de diez años que lucha contra el acoso escolar y la inseguridad tras la pérdida de sus padres.

Apodado "Jumbo" por su apariencia, encuentra refugio en un libro de cuentos ilustrado heredado de ellos, un tesoro que alimenta su imaginación y su deseo de demostrar su talento.