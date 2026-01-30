Actriz Jennifer Grey volverá como Baby en la secuela de "Dirty Dancing"

La actriz Jennifer Grey regresará para interpretar a Frances "Baby" Houseman, el personaje que marcó su carrera en "Dirty Dancing". ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Jennifer Grey, de 65 años, regresará a la gran pantalla para interpretar a Frances "Baby" Houseman, el personaje que marcó su carrera en la recordada película "Dirty Dancing".

El clásico romántico "Dirty Dancing" (1987), una de las películas más icónicas de la cultura pop, tendrá finalmente una secuela. El proyecto, anunciado en 2022, sigue en desarrollo, confirmó esta semana el estudio Lionsgate.

"¡Volvimos! ¡Cariño! Secuela de #DirtyDancing, protagonizada por @JenniferGrey. Actualmente en desarrollo", publicó la actriz en su cuenta de Instagram.

En la historia original, Baby era una adolescente de 17 años que vivía un romance inolvidable con su instructor de baile, Johnny Castle, interpretado por el fallecido Patrick Swayze.

Según The Hollywood Reporter, Grey no solo volverá frente a las cámaras, sino que también participará como productora ejecutiva, reforzando su implicación creativa en un proyecto que busca honrar el legado del filme original.

"´Dirty Dancing´ sigue siendo tan querida hoy como lo fue en su estreno. Sabíamos que hacía falta un grupo muy especial para que los fans aceptaran un regreso a Kellerman", dijo Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group.

"Durante mucho tiempo me pregunté dónde estaría Baby años después y cómo sería su vida, pero tomó tiempo reunir a las personas adecuadas para continuar con el legado de la película original", afirmó la actriz.

Estrenada en 1987, "Dirty Dancing" fue un fenómeno mundial, con 214 millones de dólares recaudados en taquilla, equivalentes hoy a más de 600 millones, y ganó el Óscar a la Mejor Canción Original por el tema "(I´ve Had) The Time of My Life".

El actor Patrick Swayze también alcanzó fama global gracias al filme. El destacado intérprete falleció en 2009 a causa de un cáncer de páncreas. No se ha informado cómo será reseñado en la cinta.

La franquicia ha tenido otros derivados, como la precuela "Dirty Dancing: Havana Nights" (2004), protagonizada por Diego Luna, además de un musical teatral y una serie de televisión.

La nueva película "Dirty Dancing" no tiene fecha de estreno definitiva. Desde ya, los fans están a la expectativa de esta nueva producción que enamoró y puso a bailar a varias generaciones que convirtieron esta cinta en un clásico del cine romántico.