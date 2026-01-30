El cine toma la ciudad con el Festival de Cine Global

El documental de la destacada escritora Julio Álvarez se estrena esta noche en las salas de cine de Caribean Cinema ubicada en Galería 360. ( SUMINISTRADA )

Una atractiva cartelera de proyecciones cinematográficas y espacios de reflexión forma parte de la oferta cultural de este fin de semana con la continuación del Festival de Cine Global de Santo Domingo, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

La jornada, inaugurada el pasado miércoles en el Teatro Nacional, está dedicada a honrar la memoria del intelectual y exministro de Cultura José Rafael Lantigua. El acto lo encabezó el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Funglode.

En esta edición, el Festival de Cine Global de Santo Domingo tiene como invitada destacada a la escritora Julia Álvarez, quien presentará este viernes su documental Julia Álvarez, una vida reimaginada, en las salas de Caribbean Cinemas de Galería 360.

En Santiago, la programación del festival se desarrollará en la Plaza Internacional.

La organización informó que la entrada a todas las funciones es libre y que las boletas deben ser retiradas directamente en las salas de cine, previo a cada proyección, hasta agotar la disponibilidad.

El festival concluirá el 4 de febrero, con actividades programadas tanto en Santo Domingo como en Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/29/whatsapp-image-2026-01-29-at-21417-pm-808a1e78.jpeg La película Milly, la reina del merengue inauguró el Festival de Cine Global de Santo Domingo.

Accede a la programación completa en el sitio web: https://tamoencine.org/screenings/

Programación del Festival de Cine Global de Santo Domingo

Viernes 30 de enero

Galería 360, Sala 1

12:00 p. m.

Global Talks: De la página a la pantalla: El arte y los retos de adaptar literatura al cine y las series

Duración: 1 h

Galería 360, Sala 2-161

7:00 p. m.

Julia Álvarez, una vida reimaginada

Gala

Duración: 2 h 5 min

6:50 p. m.

El sonido al caer

Duración: 2 h 29 min

9:30 p. m.

Re-Creation

Duración: 1 h 29 min

Galería 360, Sala 4

7:20 p. m.

Desnudas de prejuicios, vestidas de verdad

Duración: 1 h 30 min

9:05 p. m.

El sendero azul

Duración: 1 h 26 min

Galería 360, Sala 9

7:25 p. m.

El diablo fuma

Duración: 1 h 33 min

9:20 p. m.

Muy lejos

Duración: 1 h 40 min

Galería 360, Sala 10

7:00 p. m.

Hanna y las Navidades olvidadas

Duración: 1 h 20 min

8:35 p. m.

Comparsa

Duración: 1 h 18 min

Plaza Internacional, Santiago

7:00 p. m.

Mente maestra

1st Screening

Duración: 1 h 50 min

9:05 p. m.

Almudena

Duración: 1 h 31 min

Galería 360, Sala 7

7:30 p. m.

Lo que siento por ti

Duración: 1 h 31 min

Programación del sábado 31

Festival de Cine Global de Santo Domingo

Funglode

2:00 p. m.

Global Talks: Por qué una película no encuentra distribución: errores, bloqueos y realidades del mercado

Duración: 1 h 30 min

Galería 360, Sala 1

4:30 p. m.

Las trillizas de Belleville

Duración: 1 h 15 min

5:55 p. m.

Arco

Duración: 1 h 22 min

7:30 p. m.

Valor sentimental

Duración: 2 h 15 min

Galería 360, Sala 2-161

5:05 p. m.

Corto Global Animación

Duración: 1 h 36 min

8:55 p. m.

Bajo el mismo sol

Duración: 1 h 43 min

Galería 360, Sala 4

5:20 p. m.

Competencia Global de Cortometrajes de Ficción 1

Duración: 1 h 19 min

7:00 p. m.

Adiós Cuba

Duración: 1 h 30 min

8:45 p. m.

Sana y salva

Duración: 1 h 55 min

Galería 360, Sala 9

5:20 p. m.

Adecam: Nuevas miradas del cine académico dominicano

Duración: 1 h 14 min

6:55 p. m.

Sorda

Duración: 1 h 39 min

8:45 p. m.

La misteriosa mirada del flamenco

Duración: 1 h 50 min

Galería 360, Sala 10

6:00 p. m.

Cortometraje Claudio Chea

Duración: 1 h 41 min

7:35 p. m.

Colson: renovarse o morir

Duración: 1 h 22 min

9:15 p. m.

El vuelo de la cigüeña

Duración: 1 h 10 min