El cine toma la ciudad con el Festival de Cine Global
Con la participación de Julia Álvarez, el festival incluye proyecciones gratuitas y espacios de reflexión en Santo Domingo y Santiago
Una atractiva cartelera de proyecciones cinematográficas y espacios de reflexión forma parte de la oferta cultural de este fin de semana con la continuación del Festival de Cine Global de Santo Domingo, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
La jornada, inaugurada el pasado miércoles en el Teatro Nacional, está dedicada a honrar la memoria del intelectual y exministro de Cultura José Rafael Lantigua. El acto lo encabezó el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Funglode.
En esta edición, el Festival de Cine Global de Santo Domingo tiene como invitada destacada a la escritora Julia Álvarez, quien presentará este viernes su documental Julia Álvarez, una vida reimaginada, en las salas de Caribbean Cinemas de Galería 360.
En Santiago, la programación del festival se desarrollará en la Plaza Internacional.
- La organización informó que la entrada a todas las funciones es libre y que las boletas deben ser retiradas directamente en las salas de cine, previo a cada proyección, hasta agotar la disponibilidad.
- El festival concluirá el 4 de febrero, con actividades programadas tanto en Santo Domingo como en Santiago.
Accede a la programación completa en el sitio web: https://tamoencine.org/screenings/
Programación del Festival de Cine Global de Santo Domingo
Viernes 30 de enero
Galería 360, Sala 1
12:00 p. m.
Global Talks: De la página a la pantalla: El arte y los retos de adaptar literatura al cine y las series
Duración: 1 h
Galería 360, Sala 2-161
7:00 p. m.
Julia Álvarez, una vida reimaginada
Gala
Duración: 2 h 5 min
6:50 p. m.
El sonido al caer
Duración: 2 h 29 min
9:30 p. m.
Re-Creation
Duración: 1 h 29 min
Galería 360, Sala 4
7:20 p. m.
Desnudas de prejuicios, vestidas de verdad
Duración: 1 h 30 min
9:05 p. m.
El sendero azul
Duración: 1 h 26 min
Galería 360, Sala 9
7:25 p. m.
El diablo fuma
Duración: 1 h 33 min
9:20 p. m.
Muy lejos
Duración: 1 h 40 min
Galería 360, Sala 10
7:00 p. m.
Hanna y las Navidades olvidadas
Duración: 1 h 20 min
8:35 p. m.
Comparsa
Duración: 1 h 18 min
Plaza Internacional, Santiago
7:00 p. m.
Mente maestra
1st Screening
Duración: 1 h 50 min
9:05 p. m.
Almudena
Duración: 1 h 31 min
Galería 360, Sala 7
7:30 p. m.
Lo que siento por ti
Duración: 1 h 31 min
Programación del sábado 31
Festival de Cine Global de Santo Domingo
Funglode
2:00 p. m.
Global Talks: Por qué una película no encuentra distribución: errores, bloqueos y realidades del mercado
Duración: 1 h 30 min
Galería 360, Sala 1
4:30 p. m.
Las trillizas de Belleville
Duración: 1 h 15 min
5:55 p. m.
Arco
Duración: 1 h 22 min
7:30 p. m.
Valor sentimental
Duración: 2 h 15 min
Galería 360, Sala 2-161
5:05 p. m.
Corto Global Animación
Duración: 1 h 36 min
8:55 p. m.
Bajo el mismo sol
Duración: 1 h 43 min
Galería 360, Sala 4
5:20 p. m.
Competencia Global de Cortometrajes de Ficción 1
Duración: 1 h 19 min
7:00 p. m.
Adiós Cuba
Duración: 1 h 30 min
8:45 p. m.
Sana y salva
Duración: 1 h 55 min
Galería 360, Sala 9
5:20 p. m.
Adecam: Nuevas miradas del cine académico dominicano
Duración: 1 h 14 min
6:55 p. m.
Sorda
Duración: 1 h 39 min
8:45 p. m.
La misteriosa mirada del flamenco
Duración: 1 h 50 min
Galería 360, Sala 10
6:00 p. m.
Cortometraje Claudio Chea
Duración: 1 h 41 min
7:35 p. m.
Colson: renovarse o morir
Duración: 1 h 22 min
9:15 p. m.
El vuelo de la cigüeña
Duración: 1 h 10 min