El cine toma la ciudad con el Festival de Cine Global

Con la participación de Julia Álvarez, el festival incluye proyecciones gratuitas y espacios de reflexión en Santo Domingo y Santiago

    Expandir imagen
    El cine toma la ciudad con el Festival de Cine Global
    El documental de la destacada escritora Julio Álvarez se estrena esta noche en las salas de cine de Caribean Cinema ubicada en Galería 360. (SUMINISTRADA)

    Una atractiva cartelera de proyecciones cinematográficas y espacios de reflexión forma parte de la oferta cultural de este fin de semana con la continuación del Festival de Cine Global de Santo Domingo, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

    La jornada, inaugurada el pasado miércoles en el Teatro Nacional, está dedicada a honrar la memoria del intelectual y exministro de Cultura José Rafael Lantigua. El acto lo encabezó el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Funglode.

    En esta edición, el Festival de Cine Global de Santo Domingo tiene como invitada destacada a la escritora Julia Álvarez, quien presentará este viernes su documental Julia Álvarez, una vida reimaginada, en las salas de Caribbean Cinemas de Galería 360.

    En Santiago, la programación del festival se desarrollará en la Plaza Internacional.

    • La organización informó que la entrada a todas las funciones es libre y que las boletas deben ser retiradas directamente en las salas de cine, previo a cada proyección, hasta agotar la disponibilidad.
    • El festival concluirá el 4 de febrero, con actividades programadas tanto en Santo Domingo como en Santiago.
    Expandir imagen
    Infografía
    La película Milly, la reina del merengue inauguró el Festival de Cine Global de Santo Domingo.
    Accede a la programación completa en el sitio web: https://tamoencine.org/screenings/

    Programación del Festival de Cine Global de Santo Domingo

    Viernes 30 de enero

    Galería 360, Sala 1

    12:00 p. m.

    Global Talks: De la página a la pantalla: El arte y los retos de adaptar literatura al cine y las series

    Duración: 1 h

    Galería 360, Sala 2-161

    7:00 p. m.

    Julia Álvarez, una vida reimaginada

    Gala

    Duración: 2 h 5 min

    6:50 p. m.

    El sonido al caer

    Duración: 2 h 29 min

    9:30 p. m.

    Re-Creation

    Duración: 1 h 29 min

    Galería 360, Sala 4

    7:20 p. m.

    Desnudas de prejuicios, vestidas de verdad

    Duración: 1 h 30 min

    9:05 p. m.

    El sendero azul

    Duración: 1 h 26 min

    Galería 360, Sala 9

    7:25 p. m.

    El diablo fuma

    Duración: 1 h 33 min

    9:20 p. m.

    Muy lejos

    Duración: 1 h 40 min

    Galería 360, Sala 10

    7:00 p. m.

    Hanna y las Navidades olvidadas

    Duración: 1 h 20 min

    8:35 p. m.

    Comparsa

    Duración: 1 h 18 min

    Plaza Internacional, Santiago

    7:00 p. m.

    Mente maestra

    1st Screening

    Duración: 1 h 50 min

    9:05 p. m.

    Almudena

    Duración: 1 h 31 min

    Galería 360, Sala 7

    7:30 p. m.

    Lo que siento por ti

    Duración: 1 h 31 min

    Programación del sábado 31

    Festival de Cine Global de Santo Domingo

    Funglode

    2:00 p. m.

    Global Talks: Por qué una película no encuentra distribución: errores, bloqueos y realidades del mercado

    Duración: 1 h 30 min

    Galería 360, Sala 1

    4:30 p. m.

    Las trillizas de Belleville

    Duración: 1 h 15 min

    5:55 p. m.

    Arco

    Duración: 1 h 22 min

    7:30 p. m.

    Valor sentimental

    Duración: 2 h 15 min

    Galería 360, Sala 2-161

    5:05 p. m.

    Corto Global Animación

    Duración: 1 h 36 min

    8:55 p. m.

    Bajo el mismo sol

    Duración: 1 h 43 min

    Galería 360, Sala 4

    5:20 p. m.

    Competencia Global de Cortometrajes de Ficción 1

    Duración: 1 h 19 min

    7:00 p. m.

    Adiós Cuba

    Duración: 1 h 30 min

    8:45 p. m.

    Sana y salva

    Duración: 1 h 55 min

    Galería 360, Sala 9

    5:20 p. m.

    Adecam: Nuevas miradas del cine académico dominicano

    Duración: 1 h 14 min

    6:55 p. m.

    Sorda

    Duración: 1 h 39 min

    8:45 p. m.

    La misteriosa mirada del flamenco

    Duración: 1 h 50 min

    Galería 360, Sala 10

    6:00 p. m.

    Cortometraje Claudio Chea

    Duración: 1 h 41 min

    7:35 p. m.

    Colson: renovarse o morir

    Duración: 1 h 22 min

    9:15 p. m.

    El vuelo de la cigüeña

    Duración: 1 h 10 min

