Festival de Cine Global Santo Domingo
Encuentro cultural: Julia Álvarez y empresarios en el Festival de Cine Global Santo Domingo

El Festival de Cine Global de Santo Domingo, que se celebra hasta el 4 de febrero, incluye la presentación del documental de Julia Álvarez

    Expandir imagen
    Encuentro cultural: Julia Álvarez y empresarios en el Festival de Cine Global Santo Domingo
    Encuentro cultural: Julia Álvarez y empresarios en el Festival de Cine Global Santo Domingo. (SUMINISTRADA)

    El expresidente de la República Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), recibió la mañana de este viernes en su despacho a una delegación de personalidades que participan en el Festival de Cine Global de Santo Domingo, así como a empresarios vinculados al ámbito cultural y productivo del país.

    La delegación estuvo encabezada por la reconocida novelista dominico-estadounidense Julia Álvarez, quien presentó  anoche su documental Julia Álvarez, una vida reimaginada, una obra que recorre la vida y trayectoria de una de las escritoras latinas más influyentes y celebradas de América.

    También participó Adriana Bosch, directora y productora del documental.

    Expandir imagen
    Julia Álvarez, Leonel Fernández y Manuel Estrella.

    La participación de Álvarez en el Festival de Cine Global de Santo Domingo fue gestionada por los productores cinematográficos Omar y Tita Hasbún, de la empresa La Nave Post Lab, quienes acompañaron a la escritora y a Bosch durante el encuentro con el presidente de Funglode.

    

    Álvarez asistió acompañada de su esposo. En la reunión también participaron el empresario e ingeniero Manuel Estrella, Pedro Estrella, Basilio Belliard, Arianna Taveras y Nathanael Concepción.

    Expandir imagen
    El presidente de Funglode, Leonel Fernández junto a sus invitados.
    El presidente de Funglode, Leonel Fernández junto a sus invitados.
    Expandir imagen
    Leonel Fernández conversa con los integrantes de la delegación.
    Leonel Fernández conversa con los integrantes de la delegación.

      El encuentro fue coordinado por Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global de Santo Domingo.

      El festival

      Durante la reunión, los invitados abordaron diversos temas relacionados con el ámbito cultural de la República Dominicana, así como aspectos vinculados a la jornada del festival, que se desarrolla hasta el 4 de febrero en salas de Caribbean Cinemas, en Galería 360, y en la Plaza Internacional de Santiago, donde también opera esta cadena de cines.

      Durante la visita, el presidente de Funglode agradeció a Julia Álvarez por acudir al país para presentar su documental, el cual ha sido ampliamente elogiado por su enfoque íntimo y reflexivo sobre su vida y obra.

      El Festival de Cine Global de Santo Domingo, dedicado este año a honrar la memoria del intelectual y exministro de Cultura José Rafael Lantigua, fue inaugurado el pasado miércoles en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, ocasión en la que se estrenó la película Milly, la reina del merengue, de la cineasta Leticia Tonos.

