Eliana Berretta lanza su primer sencillo "Como antes" en un nuevo capítulo musical

La cantante argentina Eliana Berretta, ex participante de Latin American Idol y radicada en la República Dominicana, estrenó su primer sencillo como solista titulado Como Antes, una propuesta íntima y nostálgica que marca una nueva etapa en su carrera artística.

Con una trayectoria que incluye trabajos junto a reconocidos exponentes de la escena musical dominicana como Eddy Herrera, Daniel Santacruz, Frank Ceara, Maridalia Hernández, Diego Jaar, Yohan y El Metro, entre otros, Eliana ha sido también parte del proyecto musical Eli & Emil. Ahora inicia un camino propio apostando por una identidad más personal y emocional.

Producida musicalmente por Emil Pimentel, Como antes es una canción que invita a reconectar con la infancia, con la sencillez y con esos momentos en los que todo parecía más simple. La pieza nace desde una vivencia autobiográfica muy especial para la artista.

"Como antes" es una canción biográfica que estaba planeada salir en 2023, pero por cosas de la vida, tres años después estoy celebrando mi cumpleaños más especial con este gran lanzamiento".

Agrego: Es una canción que define un cambio de etapa, una madurez forzada y ese sentimiento un poco desesperante de llegar a una edad y darte cuenta de que aún no has alcanzado todo lo que soñabas ser desde chiquita", expresa Eliana.

El videoclip

El lanzamiento viene acompañado de una propuesta audiovisual dirigida por Ambiorix Martínez , basada en un concepto creativo desarrollado por la propia artista, que refuerza la atmósfera nostálgica y emocional del tema.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales bajo la distribución de La Oreja Media. Para más información y contenido exclusivo, pueden seguir a Eliana Berretta en sus redes sociales.