Se revela la causa de la muerte del actor mexicano Gerardo Taracena

Revelan causa de la muerte del actor mexicano Gerardo Taracena. En esta imagen de archivo se le ve posar en un cartel promocional de una de sus películas. ( FUENTE EXTERNA )

La causa de la muerte del actor mexicano Gerardo Taracena, reconocido por su participación en Apocalypto y la serie Narcos: México, fue confirmada por personas cercanas al artista durante sus servicios funerarios. El fallecimiento del histrión ocurrió el sábado 31 de enero, alrededor de las 15:30 horas, y generó conmoción en el medio artístico mexicano.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por su amigo cercano Enrique Cueva, el médico legista determinó como causa oficial del deceso un infarto agudo al miocardio. La información fue compartida con el periodista Enrique de la Rosa, despejando las dudas que habían surgido tras la muerte repentina del actor.

Cuevas señaló que la noticia tomó por sorpresa a familiares y allegados, ya que un día antes Taracena se encontraba en aparente buen estado de salud. Al momento del incidente, el actor estaba acompañado por la madre de su hija y la menor, quienes solicitaron de inmediato la asistencia de los servicios de emergencia.

Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al lugar, Taracena ya no presentaba signos vitales y no fue posible reanimarlo.

Nos ha dejado Gerardo Taracena a los 55 años. Trabajó con Gore Verbinski o Tony Scott. Pasó por el Apocalypto de Mel Gibson, fue Acosta en Narcos México y el líder de la FARC en Sound of freedom en 2023. D.E.P pic.twitter.com/sIyzdYiMua — elkapocriticon (@kapocriticon) February 1, 2026

El amigo del actor también confirmó que Taracena padecía hipertensión, aunque aseguró que la condición se encontraba bajo control médico. "Eso estaba controlado con medicamentos, pero pues eso solo Dios lo sabe", expresó.

Más allá de su trayectoria en cine y televisión, Enrique Cueva destacó la calidad humana del actor, describiéndolo como una persona solidaria y cercana, rasgos que, según afirmó, marcaron su relación con colegas y amigos dentro y fuera del ámbito artístico.

La muerte de Gerardo Taracena deja un vacío en la industria audiovisual mexicana, donde su trabajo fue ampliamente reconocido.