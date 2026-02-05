“Animales” lidera los estrenos de la semana en una cartelera diversa

Los estrenos de esta semana están encabezados por “Animales”, un drama dominicano que explora los límites del deseo y los celos. ( BOU GROUP )

La cartelera de esta semana está encabezada por “Animales”, un drama dominicano que explora los límites del deseo, los celos y las relaciones humanas. La película se presenta como el estreno principal, apostando por una narrativa intensa que confronta al espectador con emociones incómodas y revela el lado más instintivo de sus personajes.

Junto a esta propuesta central, los cines reciben una variedad de estrenos que amplían el abanico de géneros y públicos. Historias de supervivencia, aventuras familiares, terror psicológico, comedia cotidiana y grandes espectáculos musicales completan una semana marcada por la diversidad narrativa y la convivencia de producciones locales e internacionales.

Animales

Un drama dirigido por José Ramón Alama y protagonizado por Pamela Sued, David Maler, Nashla Bogaert y Frank Perozo. Este filme explora el deseo y sus consecuencias. En él cuatro parejas de amigos ponen a prueba sus vínculos cuando un juego íntimo abre heridas ocultas.

Greenland 2: Migration

Protagonizada por Gerard Butler y Morena Baccarin, esta cinta continúa la historia de supervivencia de la familia Garrity tras el apocalipsis. Obligados a dejar el refugio en Groenlandia, emprenden un peligroso viaje por una Europa devastada, enfrentando distintas amenazas.

Stray Kids: The dominate Experience

Dirigido por Paul Dugdale y Farah X, este documental captura el poder escénico del fenómeno global del K-pop durante sus conciertos con entradas agotadas en el SoFi Stadium. Esta producción ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva para los fans.

Moon the Panda

Una aventura familiar dirigida por Gilles de Maistre. Tras obtener malas calificaciones, Tian, de 12 años, se muda con su abuela a las montañas de China, donde conoce a un panda llamado Luna. Su inesperada amistad desencadena una travesía inolvidable.

Nota de Voz

Naya intenta comprender la tragedia de su familia cuando comienza a recibir mensajes del más allá a través de la última nota de voz de su hermana Anna. A medida que el vínculo se intensifica, una presencia demoníaca arrastra a Naya y a su hermano Luka hacia un destino aterrador.

Aida y Vuelta

Esta comedia española marca el regreso del icónico personaje interpretado por Carmen Machi. Tras la muerte de su padre, Aída vuelve al barrio y hereda la casa familiar, enfrentando problemas económicos, además de la convivencia con su madre y su hermano.