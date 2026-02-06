×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cine

La película "Animales" registra casi 2000 espectadores en su estreno

Con un estreno internacional programado en Disney+, Animales amplía su alcance y confirma el apetito por historias más complejas en el cine local

    Expandir imagen
    La película Animales registra casi 2000 espectadores en su estreno
    Protagonistas de la película "Animales". (SUMINISTRADA)

    La película dominicana Animales registró cerca de 2,000 espectadores en su primer día en cartelera, un desempeño significativo dentro del comportamiento reciente de la taquilla local y poco común para una producción fuera de los géneros tradicionalmente más comerciales.

    El resultado adquiere mayor peso al tratarse de una propuesta clasificada para mayores de 18 años (R) y distante de la comedia, combinación que históricamente limita el alcance del público. En ese contexto, el arranque de Animales se percibe como particularmente sólido y revelador.

    Más allá del dato numérico, la respuesta del público confirma la existencia de un apetito creciente por un cine dominicano más adulto, diverso y arriesgado, capaz de explorar otros registros narrativos y temáticos.

    El desempeño de la cinta sugiere que las salas también pueden sostener historias que amplían el rango de géneros y tonos del cine nacional.

    En términos comparativos, el opening day de Animales superó a estrenos recientes no vinculados a la comedia como A tiro limpio y Baño de Mujeres, elevando la referencia para este tipo de producciones y demostrando que las apuestas de riesgo también pueden abrir con fuerza.

    RELACIONADAS

    Protagonistas

    • La producción cuenta con un elenco encabezado por Pamela Sued, Vitaly Sánchez, Pedro Casals, Mar Bonelly, Christian Rizek y Vacaloca, junto a las actuaciones de David Maler, Nashla Bogaert y Frank Perozo.
    • Finalmente, Bougroup informó que Animales tendrá estreno internacional en Disney++ como parte de su alianza estratégica con The Walt Disney Company, proyectando el cine dominicano hacia nuevas audiencias fuera del país.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.