La película "Animales" registra casi 2000 espectadores en su estreno

La película dominicana Animales registró cerca de 2,000 espectadores en su primer día en cartelera, un desempeño significativo dentro del comportamiento reciente de la taquilla local y poco común para una producción fuera de los géneros tradicionalmente más comerciales.

El resultado adquiere mayor peso al tratarse de una propuesta clasificada para mayores de 18 años (R) y distante de la comedia, combinación que históricamente limita el alcance del público. En ese contexto, el arranque de Animales se percibe como particularmente sólido y revelador.

Más allá del dato numérico, la respuesta del público confirma la existencia de un apetito creciente por un cine dominicano más adulto, diverso y arriesgado, capaz de explorar otros registros narrativos y temáticos.

El desempeño de la cinta sugiere que las salas también pueden sostener historias que amplían el rango de géneros y tonos del cine nacional.

En términos comparativos, el opening day de Animales superó a estrenos recientes no vinculados a la comedia como A tiro limpio y Baño de Mujeres, elevando la referencia para este tipo de producciones y demostrando que las apuestas de riesgo también pueden abrir con fuerza.

Protagonistas

La producción cuenta con un elenco encabezado por Pamela Sued , Vitaly Sánchez , Pedro Casals, Mar Bonelly, Christian Rizek y Vacaloca, junto a las actuaciones de David Maler, Nashla Bogaert y Frank Perozo.

Finalmente, Bougroup informó que Animales tendrá estreno internacional en Disney++ como parte de su alianza estratégica con The Walt Disney Company, proyectando el cine dominicano hacia nuevas audiencias fuera del país.