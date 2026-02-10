×
Documental aborda uniones tempranas y sus consecuencias en menores

Película documental "Vidas Truncadas" aborda violencia contra niñas desde testimonios y análisis institucional; entre los testimonios se encuentra el de la madre de Emely Peguero

    Expandir imagen
    Documental aborda uniones tempranas y sus consecuencias en menores
    El equipo del documental junto a algunas de las familias de las víctimas, incluyendo a la madre de Emely Peguero. (FUENTE EXTERNA)

    Vidas Truncadas es un documental producido por Aldea Estudio y dirigido por Pablo Pedroso, con producción de Cándido Encarnación y Karina Corvalán, que documenta casos de uniones tempranas y violencia contra niñas y adolescentes en la República Dominicana.

    El largometraje tiene una duración de 110 minutos y se basa en testimonios de víctimas sobrevivientes, familiares, abogados, fiscales, docentes y especialistas. El contenido incluye análisis de profesionales de la salud, representantes institucionales y expertos en protección infantil.

    El documental aborda, entre otros, los casos de Emely Peguero y Yocairi Amarante, los cuales tuvieron impacto en la opinión pública y en el debate sobre la violencia contra menores de edad. Los testimonios recogen antecedentes, consecuencias físicas y psicológicas, y el contexto social en el que ocurrieron los hechos.

    La producción cuenta con la participación de Plan International, Save the Children y el Ministerio de la Mujer, organizaciones vinculadas a programas de prevención de la violencia y protección de derechos de niñas y adolescentes.

    Entre los especialistas entrevistados figura Eddy Bruno, director del área de Quemados del hospital Ney Arias, quien aporta información sobre las lesiones y secuelas derivadas de la violencia extrema.

    El documental incluye referencias al marco legal vigente, en particular a la eliminación de las excepciones al matrimonio infantil en la legislación dominicana, así como a los desafíos para su aplicación efectiva en comunidades vulnerables.

    El rodaje se realizó en Cenoví, San Francisco de Macorís y Santo Domingo, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Actualmente, la producción se encuentra en etapa de rodaje y postproducción.

    Su estreno

    • El estreno está previsto para el 25 de noviembre, en el Teatro Nacional, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
    • Posteriormente, el documental será presentado en festivales y circuitos de exhibición.
