Celebridades reaccionan a la muerte de James Van Der Beek

James Van Der Beek, el querido protagonista de Dawson´s Creek, falleció este 11 de febrero de 2026, a los 48 años. ( FUENTE EXTERNA )

James Van Der Beek, el querido protagonista de Dawson´s Creek, falleció este 11 de febrero de 2026, a los 48 años, luego de una prolongada lucha contra el cáncer colorrectal, según confirmó su esposa, Kimberly Van Der Beek, en un emotivo mensaje en las redes sociales.

La noticia ha provocado una ola de tributos en redes sociales por parte de colegas, amigos y figuras del entretenimiento, quienes han recordado su legado, su personalidad amable y su impacto tanto en la cultura pop como en sus vidas personales.

"Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos privacidad y calma mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", expresó su familia en un mensaje.

Mensajes de cariño y reconocimiento

La Sarah Michelle Gellar, su compañera de películas, expresó que es una verdadera pérdida su partida, y destacó que su legado "vivirá para siempre", agregando un sentido mensaje contra el cáncer.

En tanto que Chad Michael Murray, mostró su dolor y envió luz y amor a la familia, describiendo a Van Der Beek como un gigante, una persona que inspiró a quienes lo conocieron y trabajaron con él.

Otra colega, Jennifer Garner, compartió que la pérdida es desgarradora y envió afecto a su esposa y sus seis hijos, resaltando lo difícil que es despedir a alguien tan querido.

La intérprete Olivia Munn manifestó su sentir y envió sus oraciones a la familia, subrayando el cariño que muchas personas sentían por Van Der Beek.

En tanto que Stacy Keibler y Christie Brinkley recordaron su sabiduría, su fe y cómo su presencia tocó la vida de quienes lo rodeaban.

Alfonso Ribeiro, elpresentador de Dancing With the Stars y recordado como Carlton Banks en "El príncipe del rap", compartió que se siente devastado por la pérdida, y agradecido por haber compartido momentos con James y cercano a su familia en este difícil momento.

James David Van Der Beek, nació el 8 de marzo de 1977, fue un actor estadounidense que alcanzó fama internacional a finales de los años 90 gracias a su papel como Dawson Leery en la serie juvenil Dawson´s Creek, producción que marcó a toda una generación y lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión de la época.

Antes de ese éxito, inició su carrera en el teatro y tuvo pequeñas participaciones en cine y televisión, pero fue el fenómeno de The WB el que lo catapultó a la cultura pop.