"Crime 101" encabeza una cartelera cargada de adrenalina, romance y terror

Los estrenos de la semana están liderados por "Crime 101", un thriller policial que combina atracos de alto riesgo, drama criminal y tensión psicológica. ( DEAN ROGERS/DEAN ROGERS - © 2025 AMAZON MGM STUDIOS CONTENT SERVICES LLC )

La cartelera de esta semana está liderada por "Crime 101", un thriller policial que combina atracos de alto riesgo, drama criminal y tensión psicológica en una historia donde cazadores y fugitivos cruzan destinos peligrosos.

Junto a esta producción llegan nuevas propuestas que amplían la variedad cinematográfica de la semana, incluyendo drama romántico, terror psicológico, animación familiar y el regreso de un clásico contemporáneo. La combinación de géneros y estilos ofrece opciones atractivas para distintos públicos y preferencias narrativas.

Crime 101

Este thriller criminal sigue a un ladrón experto que ejecuta robos de alto riesgo a lo largo de la autopista 101 en Los Ángeles. Mientras prepara el golpe definitivo, su destino se cruza con el de una corredora de seguros en crisis personal, obligándolos a trabajar juntos

Wuthering Heights

Drama romántico dirigido por Emerald Fennell que reinterpreta la clásica novela de Emily Brontë. Ambientada en los páramos de Yorkshire, la historia sigue la intensa relación entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, marcada por la pasión, la obsesión y la tragedia.

Goat

En este caso tenemos una comedia animada familiar de Sony Pictures Animation cuya historia combina deporte, humor y superación. La película sigue a Will, una pequeña cabra con grandes sueños que recibe la oportunidad de competir en el exigente mundo del rugibol, un deporte dominado por animales fuertes y veloces.

Twilight

Esta película de romance y fantasía regresa a los cines con un reestreno que revive el romance sobrenatural que marcó a toda una generación. Dirigida por Catherine Hardwicke, la historia sigue a Bella Swan, una adolescente que se muda a Forks y se enamora del enigmático vampiro Edward Cullen.

Return to Silent Hill

Un filme de terror psicológico dirigido por Christopher Gans que retoma el inquietante universo inspirado en el videojuego "Silent Hill 2". La historia sigue a James Sunderland, quien regresa al pueblo tras recibir una misteriosa carta relacionada con su amor perdido. Allí James descubre una ciudad transformada por fuerzas oscuras y criaturas aterradoras.