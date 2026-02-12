Muere el actor surcoreano Jung Eun-woo a los 39 años; su último mensaje en redes genera conmoción

El actor surcoreano Jung Eun-woo, recordado por su papel protagónico en el K-Drama The Bride of the Sun (2011), falleció este miércoles 11 de febrero a los 39 años, según se informó oficialmente. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Jung Eun-woo alcanzó gran popularidad al interpretar a Choi Jin Hyuk, un joven idealista que lucha por el amor en la serie basada en hechos reales que narra la historia de Kim Hyo Won, una joven que acepta casarse con un hombre mayor sin estar enamorada. A partir de ese papel, el actor se consolidó como uno de los rostros favoritos de los dramas románticos coreanos.

La noticia de su fallecimiento ha generado profunda tristeza entre sus seguidores, pero también inquietud debido a las publicaciones que realizó en su cuenta de Instagram apenas un día antes de morir.

El martes 10 de febrero, el actor compartió una galería compuesta por tres imágenes: una fotografía suya en blanco y negro con efecto granulado; una imagen de la cantante británica Amy Winehouse, fallecida en 2011 tras enfrentar problemas de depresión y adicciones; y una fotografía del actor y cantante Leslie Cheung, quien murió en 2003 tras lanzarse desde un hotel, dejando una carta en la que hablaba abiertamente sobre su lucha contra la depresión.

Junto a las imágenes, Jung Eun-woo escribió un mensaje que ahora ha cobrado un significado inquietante para sus seguidores: "La luna roja. Ya sea que cuelgue o se balancee, de todas formas está destinada a caer".

Tras conocerse su muerte, cientos de fanáticos han reaccionado en redes sociales señalando que las publicaciones parecían ser una señal de alerta. "Era una llamada de ayuda", se lee en varios de los comentarios que han inundado su perfil.

La partida del actor deja un vacío en la industria del entretenimiento surcoreano y reabre la conversación sobre la salud mental en el mundo del espectáculo, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años tras la pérdida de varias figuras públicas.

Hasta el momento, su familia y representantes no han ofrecido más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

