Dgcine y ACU sellan alianza estratégica de colaboración

La presidenta de ACU, Ingrid Cruz Espinal, y la directora general de la Dgcine, Marianna Vargas Gurilieva, firman alianza estratégica entre ambas instituciones. ( FUENTE EXTERNA )

En un paso decisivo para continuar ampliando la circulación del documental y fortalecer el vínculo entre las obras y el público, la Dirección General de Cine y la Asociación Dominicana de Documentalistas firmaron un acuerdo de colaboración orientado a consolidar espacios permanentes de exhibición, reflexión y formación en torno a la no ficción dominicana.

La firma, realizada en la sede de la Dgcine, reafirma la importancia de la articulación institucional como herramienta para acompañar el crecimiento que vive el género y seguir ampliando sus oportunidades de circulación.

El convenio establece la creación de un cinefórum documental mensual en la Cinemateca Dominicana. Cada jornada combinará la proyección de una obra con un espacio de diálogo con el público, bajo una programación coordinada entre ACU y la Cinemateca, lo que permitirá sostener una agenda especializada y continua.

Participación en ciclos, muestras y festivales

Asimismo, el acuerdo contempla la participación del gremio en ciclos, muestras y festivales impulsados por la Dgcine, el respaldo técnico y logístico para las exhibiciones y la posibilidad de articular colaboraciones con embajadas e instituciones culturales que amplíen el intercambio profesional y cultural.

Para la directora general de la Dgcine, Marianna Vargas Gurilieva, el desafío central del documental es asegurar su encuentro sostenido con la ciudadanía:

"La creación de audiencias es el paso imprescindible para que el cine documental pueda llegar más lejos. Impulsar la exhibición desde la Cinemateca y desarrollar cinefórums junto al gremio nos permite generar conversación, formar miradas y consolidar un espacio continuo de encuentro entre realizadores y público".

Además, la presidenta de ACU, Ingrid Cruz Espinal, valoró la apertura de un espacio estable que permitirá fortalecer la relación entre creadores y audiencias y generar continuidad para el desarrollo del género.

La iniciativa responde a la necesidad de seguir robusteciendo los mecanismos de acceso al documental y fomentar una interacción más estrecha entre realizadores, instituciones y ciudadanía. Con este modelo de cooperación, ambas entidades refuerzan la sostenibilidad cultural del sector y la presencia de la no ficción dentro de la agenda cinematográfica nacional.