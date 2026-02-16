Actriz dominicana Ruth Emeterio da el salto al cine europeo

Ruth Emeterio en una escena de la película que se graba en Austria. ( FUENTE EXTERNA )

La reconocida actriz dominicana Ruth Emeterio se abre camino en el cine europeo, asumiendo un importante rol en la película titulada "Río Masacre", producida en Austria por la productora Anouk Shad, con dirección de Sylvie Weber.

El filme que inició grabaciones desde hace más de una semana, cuenta con coproducción con Lukas Rinner (Nabis Filmgroup) y la dominicana Wendy Espinal (CC81).

Ruth quien se trasladó a Austria, se pone en la piel de Gladys, una mujer dominicana que emigró muy joven a Austria en busca de mejores oportunidades. Es madre de Grace y Río, a quienes ha criado sola por tener un padre ausente.

Gladys trabaja cuidando ancianos en un país frío y culturalmente distante, enfrentando las dificultades de la migración con fortaleza y dignidad. Representa la resiliencia de la mujer migrante, el sacrificio materno y la lucha por preservar identidad y familia en medio del desarraigo.

El filme cuenta la historia de Río (hijo de Gladys), un adolescente criado en Austria que viaja a la República Dominicana para reconectar con sus raíces. Entre mitos ancestrales, peleas de gallos y la memoria histórica de la Masacre del Río, enfrenta conflictos familiares y descubre quién es realmente.

Esta producción cuenta además con las actuaciones de Edith Simone, Jayver Perez Santana, Vicente Santos y Niurka Mota. La dirección de fotografía es de Konrad Losch.

Sobre Sylvie Weber

La destacada directora Sylvie Weber, es de origen alemán-dominicana y explora en su cine preguntas sobre pertenencia y libertad, combinando hechos históricos con un enfoque surrealista.

Sus películas se han proyectado en festivales e instituciones internacionales como Tribeca y BAM. Actualmente desarrolla su primer largometraje, Río Masacre, seleccionado por el Talent Lab del Instituto Austriaco de Cine.