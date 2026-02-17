El actor Shia LaBeouf es detenido tras un altercado

El actor estadounidense Shia LaBeouf fue detenido por la Policía de New Orleans tras verse involucrado en un altercado ocurrido durante las celebraciones de Mardi Gras, una de las festividades más emblemáticas de la ciudad.

De acuerdo con el portal TMZ, el incidente se produjo la madrugada del martes en las inmediaciones de un bar del concurrido sector French Quarter. El medio indicó que el actor fue escoltado fuera del establecimiento por razones que no han sido detalladas públicamente.

Posteriormente, las autoridades informaron que LaBeouf enfrenta dos cargos por agresión simple. Tras el altercado, el intérprete recibió asistencia de paramédicos y fue trasladado para evaluación médica. En redes sociales circularon imágenes en las que se le observa sin camisa, utilizando la prenda sobre la cabeza mientras era atendido.

@tmz Exclusive Shia LaBeouf had a wild Mardi Gras night in New Orleans getting into a fight that ended with paramedics and him getting arrested! TMZ obtained video of the aftermath, showing Shia shirtless outside a French Quarter bar, facing off with a group! More details at link in bio! ? original sound - TMZ

Hasta el momento, no se han ofrecido más detalles oficiales sobre lo ocurrido ni sobre su situación legal actual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/show-de-bad-bunny-en-el-super-bowl-38-4729a991.jpg El actor Shia LaBeuf.

Días antes del incidente, específicamente el domingo 15 de febrero, el actor compartió en su cuenta de X una fotografía en la que aparecía con collares alusivos a Mardi Gras, mostrando que se encontraba disfrutando de las festividades en la ciudad.

En los últimos años, la vida pública de LaBeouf ha estado marcada por episodios de comportamiento polémico , problemas relacionados con el consumo de sustancias y diversos conflictos legales .

