“De tal palo tal astilla” se prepara para su estreno

A partir del 5 de marzo llega a las salas de cine del país la comedia “De tal palo tal astilla”, una película que une en un protagónico a dos generaciones de humor. ( FUENTE EXTERNA )

A partir del 5 de marzo llega a las salas de cine del país la comedia “De tal palo tal astilla”, una película que une en un protagónico a dos generaciones de humor: la trayectoria de más de 35 años de los Reyes del Humor, Raymond y Miguel, junto con la nueva generación del humor en plataformas digitales, Los NovelPoppys (Alex Díaz y César Calcagno), así como también a la talentosa actriz Hony Estrella.

Esta película es una comedia familiar que mezcla el suspenso de una manera peculiar al desaparecerse un objeto valioso, lo cual desata el caos, la sospecha de todos y la búsqueda, llena de humor, del culpable.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/de-tal-palo-tal-astilla-4-febfb6fc.jpg

Esta película también trae nuevas oportunidades a la actuación en la gran pantalla con la participación de Agustín Rousseau, Delane Marie y Yamileth González (La González), comediante dominicana radicada en España.

Además, cuenta con la actuación de Rafa Bobadilla, Manuel Raposo, Manuel Chapuseaux, Luinnis Olavarría, Laura Leclerc, Peluche Radio y Carola Vidal. La película es con guion de Kendy Yanoreth Calcaño con música de Mario Sévigny, así como de Raymond y Miguel.

Este filme cuenta con un sencillo original interpretado por Raymond y Miguel, Los NovelPoppys con una participación especial de Nino Freestyle, cuenta con un video clip disponible en todas las plataformas digitales, compuesto por William Viloria, con arreglos de Azarias Santana.

“De tal palo tal astilla” es una realidad gracias al apoyo de su inversionista Hageco. Así como las marcas patrocinadoras farmacias GBC, ASESA, Crowne Plaza y Samsung. La película será exhibida a nivel nacional y estará disponible en las principales salas de cine de República Dominicana a partir del 05 de marzo.

Sobre Caribbean Films

Caribbean Films es una compañía de entretenimiento dedicada a la producción de películas y series de alta calidad y ganadoras de premios locales.

Caribbean Films se ha destacado por producir proyectos comerciales con altos estándares de producción, que marcaron un precedente de éxito en la industria del cine dominicana, así como en el mercado en español en EE. UU. y América Latina.

Algunas de las películas producidas incluyen "Colao", "No es lo que parece", "Que León", "Los Leones", "La vida de los Reyes", "Flow Calle", "Teacher Mechy", "Líos de Familia", "La Trampa", "Colao 2", "Perdiendo el juicio", "El Heredero", "Baño de Mujeres" y su más reciente proyecto exitosa actualmente en taquillas: “Medias Hermanas”.

Caribbean Films es una división del grupo Caribbean Cinemas, la cadena de cines más grande de la región, con presencia en 17 territorios en el Caribe y América Latina.