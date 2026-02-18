La dominicana Paula Cury estrenará "Niñas Escarlata" en el festival de Copenhague

La cineasta dominicana Paula Cury llevará el nombre de la República Dominicana a escenarios internacionales con el estreno mundial de su ópera prima, "Niñas Escarlata". ( SUMINISTRADA )

La directora y productora dominicana Paula Cury presentará el estreno mundial de su ópera prima, Niñas Escarlata, el 12 de marzo de 2026 en el Festival Internacional de Cine Documental de Copenhague (CPH:DOX), que se celebra en Copenhague, Dinamarca. La producción competirá en la sección Human Rights.

Fundado en 2003, CPH:DOX es uno de los festivales de cine documental con mayor proyección internacional y figura entre los certámenes que pueden otorgar premios con calificación para los Oscar en la categoría de documental.

La siguiente proyección europea será el estreno suizo en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Ginebra. En 2023, el proyecto participó en ese mismo evento dentro del programa Impact Days, cuando aún se encontraba en etapa de desarrollo, y resultó ganador del premio Docs Up Fund.

El estreno norteamericano está previsto para el 16 de marzo en South by Southwest, celebrado anualmente en Austin, Texas. El festival es reconocido por su programación de cine, televisión y proyectos inmersivos.

Niñas Escarlata es un documental híbrido en el que mujeres de distintas regiones de la República Dominicana comparten testimonios anónimos sobre maternidad forzada y aborto clandestino.

Fotograma del documental Niñas Escarlata, dirigido por la cineasta dominicana Paula Cury, que aborda testimonios sobre maternidad forzada en la República Dominicana.

A través de sus redes sociales, Cury agradeció a los festivales por incluir la película en sus selecciones oficiales y por abrir espacios de discusión en torno a la justicia reproductiva.

De la producción

La película es una coproducción entre Cristal Cine , de República Dominicana; Disruptiva Films, de México, y Parabellum Film, de Alemania.

El proyecto ha recibido apoyo del Concurso Público Anual Fonprocine de la Dirección General de Cine en las categorías de Desarrollo y Producción, así como del fondo JustFilms de la Fundación Ford, el Berlinale World Cinema Fund y el fondo Su Mirada del Festival Internacional de Cine de Panamá.