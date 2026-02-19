"Hamnet" lidera una semana de estrenos marcada por emociones intensas

Los estrenos de la semana incluyen a "Hamnet", drama que narra la vida familiar de William Shakespeare y su esposa Agnes Hathaway. ( FOCUS FEATURES/HERA PICTURES/NEAL STREET PRODUCTIONS )

La cartelera semanal llega con propuestas diversas para todos los gustos. El estreno principal es "Hamnet", un drama histórico que explora el duelo y la memoria en la familia de William Shakespeare. Junto a esta producción, nuevas historias de acción, terror, fantasía y comedia amplían las opciones en salas.

Entre las novedades se incluyen un electrizante thriller policial ambientado en Asia, una aventura animada de ciencia ficción sobre amistad y esperanza, dos inquietantes relatos de horror sobrenatural, un documental dominicano sobre arquitectura y ciudad, una comedia dramática sobre una relación en crisis y el regreso de un fenómeno romántico juvenil que marcó a toda una generación.

Hamnet

Un drama histórico que narra la vida familiar de William Shakespeare y su esposa Agnes Hathaway mientras enfrentan la devastadora muerte de su hijo de once años. Esta es una película que explora el duelo, el amor y la memoria que inspiraron la historia de Hamlet.

The Shadow's Edge

Esta historia sigue a un experto retirado en vigilancia que regresa para ayudar a la policía de Macao a capturar a una banda de ladrones profesionales liderada por un fugitivo veterano. Junto a una agente novata, deberá anticipar cada movimiento criminal mientras enfrenta su pasado.

Arco

Ambientada en 2075, este filme sigue a Iris, una niña que encuentra a un misterioso niño con un traje de arcoíris caído del cielo. Decidida a ayudarlo a regresar a su hogar, Iris emprende una travesía llena de amistad, valentía y descubrimientos en un mundo futurista lleno de maravillas.

Whistle

En esta película de terror sobrenatural un grupo de inadaptados de secundaria descubre un antiguo silbato azteca de la muerte. Al hacerlo sonar, invocan manifestaciones de sus propias muertes futuras que comienzan a perseguirlos para aniquilarlos en el presente.

Keeper

Filme de terror que sigue a una pareja que celebra su aniversario en una cabaña aislada en el bosque. Lo que comienza como una escapada romántica se transforma en una experiencia inquietante cuando una presencia siniestra se manifiesta y los obliga a enfrentar fenómenos inexplicables.

Tiempo y forma

Este documental, dirigido por Miguel Yarull y Francisco Valdez, ofrece una mirada integral a la arquitectura en RD. A través de las voces de destacados profesionales y los espacios donde sus obras cobran vida, explora su legado, los retos urbanos y el crecimiento de las ciudades.

Is This Thing On?

Una comedia dramática que explora la transformación de un matrimonio en crisis. Mientras él persigue su sueño de dedicarse a la comedia en Nueva York, ella inicia un proceso de redescubrimiento personal. En medio de muchos cambios, ambos aprenden a redefinir su relación.

The Twilight Saga: New Moon

Esta popular secuela regresa a los cines con la continuación del romance entre Bella Swan y el vampiro Edward Cullen. Tras la repentina partida de Edward, Bella encuentra consuelo en Jacob Black, descubriendo un mundo marcado por hombres lobo y antiguas rivalidades.