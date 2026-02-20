"El silencio de Marcos Tremmer" obtiene cinco candidaturas en los Premios Platino Xcaret

"El silencio de Marcos Tremmer" de Miguel García de la Calera, es la película dominicana que parte con más opciones en la lista de 20 candidaturas por categoría en la XIII edición de los Premios Platino Xcaret. ( ICAA/LA HIGUERA FILMS/LA MAYOR CINE )

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), anunció que, con cinco candidaturas, "El silencio de Marcos Tremmer" de Miguel García de la Calera.

Esta es la película dominicana que parte con más opciones en la lista de 20 candidaturas por categoría en la XIII edición de los Premios Platino Xcaret.

En la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, República Dominicana aspira a la nominación final con las producciones "El silencio de Marcos Tremmer" (Miguel García de la Calera) y "Sugar Island" (Johanné Gómez Terrero). Miguel García de la Calera (El silencio de Marcos Tremmer) aspira a la nominación a Mejor Dirección.

Aspira a la nominación final a Mejor Interpretación Masculina Benjamín Vicuña (El silencio de Marcos Tremmer), mientras que El Napo (La bachata de Biónico) se postula a Mejor Interpretación Masculina de Reparto.

María Laura Gargarella y Ronni Castillo (Au revoir) son candidatas a la nominación de Mejor Guion y Sócrates García (Au revoir) se postula a Mejor Música Original.

La candidatura a Mejor Película Documental la ocupa "La 42" (José María Cabral) y "Olivia & las nubes" (Tomás Eduardo Pichardo Espaillat) aspira a la nominación a Mejor Película de Animación, mientras "Los rechazados" (Yasser Michelén) hace lo propio en la categoría de Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción.

"Madre a dos centímetros de ti" (Desirée Díaz Silva) es candidata a Mejor Ópera Prima, postulándose también al premio al Cine y Educación en Valores.

En las categorías técnicas los candidatos son:

Oliver Rivas ( Sugar Island ) a Mejor Dirección de Arte.

) a Mejor Dirección de Arte. Analía Pollio ( El silencio de Marcos Tremmer ) a Mejor Dirección de Fotografía.

) a Mejor Dirección de Fotografía. Pablo Hernández García y Juan Manuel Gamazo (Au revoir) a Mejor Dirección de Montaje.

Federico Moreira ( El silencio de Marcos Tremmer ) a Mejor Dirección de Sonido.

) a Mejor Dirección de Sonido. Ricardo Folch (A tiro limpio) a Mejores Efectos Especiales.

Palma Ruiz ( Sugar Island ) a Mejor Diseño de Vestuario.

) a Mejor Diseño de Vestuario. Odette Pedie (Sugar Island) a Mejor Maquillaje y Peluquería.

Un total de 190 obras audiovisuales han sido seleccionadas en la lista de 20 candidaturas por categoría de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret.

Estas aspiran a ser finalistas en las distintas categorías del galardón, que se entregará en la gala del próximo 9 de mayo de 2026 y tendrá como lugar de celebración el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret, en Riviera Maya.

Sobre Premios Platino Xcaret

La XIII edición de los Premios PLATINO es posible gracias al apoyo de Quintana Roo, Riviera Maya y Grupo Xcaret, así como de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Los Premios Platino son promovidos por Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y Fipca (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con Fiacine (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas).

Además, cuentan con el respaldo de ONU Turismo, las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, WAWA e ICAA, así como con la colaboración de patrocinadores como AIE, Telemundo, Universo, TNT y HBOMAX.