Manny Pérez se estrena en el género comedia con "La Vida Chueca"

El actor y cineasta dominicano Manny Pérez vuelve a apostar por las historias que traen sus orígenes, en el barrio. Esta vez lo hace con "La vida chueca", una comedia dramática.

Durante un encuentro con la prensa en Asadero Doña Pula, donde Pérez indicó que está "hecha en el bajo mundo, para todo el mundo", que comenzará a rodarse entre Santiago y La Ciénaga, con producción ejecutiva de Ramón y Celines Verás, de Un Chin Media.

Como nos tiene acostumbrados, es un proyecto escrito y dirigido por el propio Pérez, protagonista de La Soga. "Cuando escribo algo que me gusta, lo veo en mi mente. Confío en dónde están las partes. He traído directores antes, pero el resultado no es igual a como lo pensé".

Además, presentó al elenco que combina experiencia y novedad: Carlos Sánchez, Lia Lockhart, Juan Fernández, Dominique Telemaque y participaciones especiales de Ovandy Camilo, La Pitonisa (Juan Francisco López), El Nephew y Splou.

Una comedia que no romantiza la realidad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-23-at-82128-pm-bd14e025.jpeg Manny Pérez y Carlos Sánchez. (SAMIL MATEO)

"En la Vida Chueca es una historia nacida en la esquina, pero contada para todos, porque todos, en algún momento, hemos doblado", expresó Pérez, dejando claro que el humor será vehículo y no un disfraz de lo que realmente acontece.

La trama sigue a un ex limpiabotas, medio cojo, que cree poder enderezar su destino pagando una deuda mortal. Pero en el intento tropieza con un hijo perdido, un amor que aún arde y un hermano que no lo suelta. Entonces descubre que el verdadero precio no es la deuda, sino la familia.

"La vida chueca" marca además su primera comedia formal, aunque advierte que el dolor no desaparece: se transforma. La inspiración nació de historias escuchadas en su natal Baitoa, de amigos reales cuyas vivencias le revelaron que en la comedia un problema lleva a otro, y de ese enredo surge el chiste.

"Es un tema que duele, pero le busqué el humor", confesó.

Comunidad y coherencia

Para Carlos Sánchez, volver a trabajar con Pérez fue una decisión natural. Destacó no solo su capacidad como guionista, sino su compromiso con la comunidad.

Recordó cómo en rodajes anteriores el equipo estaba compuesto por vecinos del propio Manny: "Él apoya mucho su comunidad. Cuando comienza un proyecto dice: es allá que lo voy a hacer".

El rodaje, previsto del 8 de marzo al 4 de abril, se desarrollará íntegramente en Santiago. Pérez fue honesto al explicar que se trata de una producción independiente, con presupuesto limitado, lo que obliga a priorizar talento local para el casting.

Por su parte, La Pitonisa asumirá un personaje inédito en su carrera: la encargada de un burdel. "Nunca lo he hecho ni lo volvería a hacer", dijo entre risas, celebrando su segunda participación en el cine.

