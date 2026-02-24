Presentan el cartel de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret en la Riviera Maya

Foto de archivo de las estatuillas de los Premios Platino ( J.P.GANDUL | EFE )

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca) dieron a conocer el cartel oficial de la XIII edición de los Premios Platino, que se celebrará en la Riviera Maya, en el estado mexicano de Quintana Roo.

La propuesta gráfica toma como eje el trofeo Platino e incorpora elementos visuales vinculados al entorno natural y cultural del Caribe mexicano. El cartel ha sido desarrollado mediante diseño digital, con técnicas de composición, modelado y tratamiento de imagen.

Sus autores son el director de arte Guillermo Alvite y el diseñador Ricardo Díaz Reboso. Según explicó Alvite, la obra pretende representar a la comunidad audiovisual iberoamericana y funcionar como punto de encuentro simbólico entre los países participantes.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, señaló que el impulso al cine y a la industria audiovisual forma parte de la estrategia de su administración y destacó la relevancia de acoger nuevamente el evento en la región.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-24-at-100513-am-519ca249.jpeg La imagen, centrada en el trofeo de los galardones, fue diseñada por Guillermo Alvite y Ricardo Díaz Reboso y acompañará la celebración del certamen en México.

La organización informó que en las próximas semanas se incorporarán al cartel los logotipos de patrocinadores e instituciones colaboradoras .

