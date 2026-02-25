Alyssa Milano enfrenta críticas por campaña solidaria tras la muerte de Eric Dane

Alyssa Milano compartió elenco con Eric Dane en la serie Charmed; en la imagen se les ve durante un evento de promoción. ( FOTO DE ARCHIVO )

La actriz Alyssa Milano respondió a los cuestionamientos surgidos en redes sociales luego de que se difundiera una campaña en GoFundMe vinculada al fallecimiento del actor Eric Dane, generando un debate sobre la situación financiera de las figuras del entretenimiento.

La controversia comenzó cuando usuarios criticaron la iniciativa de recaudación de fondos, argumentando que alguien asociado a la industria de Hollywood no debería necesitar apoyo económico del público.

Ante esa reacción, Milano, quien compartió elenco con Dane en la serie Charmed, salió en defensa de la campaña y cuestionó lo que considera una percepción errónea sobre los ingresos de los actores.

Según explicó, la industria es "top heavy", es decir, está concentrada en una élite que acumula contratos millonarios, mientras la mayoría de intérpretes enfrenta trabajos temporales, ingresos inestables y cambios significativos en los modelos de pago, especialmente tras la expansión del streaming.

En ese contexto, sostuvo que la fama o el reconocimiento público no garantizan seguridad financiera sostenida en el tiempo.

Las críticas, sin embargo, se enmarcan en un escenario económico más amplio. En medio del aumento del costo de vida y de una creciente preocupación por la desigualdad, algunos usuarios señalaron que el problema no radica únicamente en el caso particular, sino en el simbolismo de solicitar donaciones bajo un nombre vinculado a la industria del entretenimiento.

Para muchos, la palabra "actor" sigue asociada a alfombras rojas y grandes fortunas. Milano planteó que esa visión simplifica una realidad más compleja, en la que solo una minoría alcanza estabilidad económica significativa, mientras miles de trabajadores del sector lidian con ingresos variables y falta de garantías a largo plazo.

El debate, más allá del caso puntual, ha puesto sobre la mesa una discusión mayor sobre privilegio, percepción pública y desigualdad económica, en un momento de especial sensibilidad social frente a las diferencias de ingresos y oportunidades.