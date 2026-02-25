La mañana del pasado lunes, Miguel Céspedes vivió en carne propia el resultado de una carrera dilatada, donde la conexión con el público es notoria. Visitó las instalaciones de Diario Libre para hablar de su trayectoria y de la nueva comedia que protagoniza junto a Raymond Pozo: De tal palo, tal astilla. Desde que se abrieron las puertas del ascensor, tanto visitantes como empleados del medio no dudaron en tomarse fotos con él y expresarle lo mucho que lo admiraban.

Y no es para menos: con más de 35 años en el humor, Céspedes irradia la sencillez y la humildad de un artista que ha sabido conectar con varias generaciones. Él atribuye a esto las reacciones del público. "Es una bendición que la gente reconozca tu trabajo. Muchos artistas no lo entienden. Para mí no importa que me vean en un supermercado; soy humano, igual que todos, hago todo lo que hace un humano. Los comediantes no podemos encerrarnos porque somos observadores del público, y si no, nos deprimimos", dice sin dudar.

Aunque fundamentada en el humor, su carrera ha sido bastante diversificada: televisión, teatro, imitaciones, música y, en los últimos años, cine. Céspedes no se pone límites cuando se trata de conectar con sus seguidores. Es en esta última área donde desarrolla su más reciente proyecto: la cinta De tal palo, tal astilla, en la que sigue apostando por el humor, esta vez con un toque de suspenso que enriquece la trama.

Habló sobre las razones que lo llevaron a aceptar este filme: "Primeramente, los productores me dijeron que me iban a pagar... no, no, no", comenta entre risas. Pero enseguida aclara que, para él, el valor de esta película va más allá del dinero.

"Estamos acostumbrados a hacer este tipo de películas y tenemos a favor que los guionistas y los productores ya nos conocen, saben hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer. Raymond y yo siempre hacemos una película al año; podrían ser dos, pero mientras tanto estamos en esta".

Para Miguel, uno de los elementos más valiosos de este proyecto es trabajar con jóvenes. "Siempre estamos llamados a trabajar con jóvenes porque no somos eternos. Estos jóvenes, los Novel Poppys, están haciendo un trabajo extraordinario, y sobre todo no solo el trabajo, sino la disciplina que tienen. La disciplina muchas veces le gana al talento, y ellos tienen ambos", afirma con orgullo.

La película combina humor, suspenso y valores familiares. "Está basada en el humor porque Raymond y yo sabemos hacerlo mayormente, pero también tiene un poco de suspenso investigativo, no miedo, sino suspenso. Además, hay amor por la familia, y el mensaje que queríamos transmitir creo que lo logramos", explica.

Céspedes agrega que, según el director Frank Perozo, es una de las películas que mejor les ha quedado a nivel de guion y desarrollo.

El actor prefiere ver sus películas junto al público y los periodistas, disfrutando de la sorpresa y la reacción de los asistentes: "Yo prefiero ser sorprendido junto con todos los invitados. Tenemos la bendición de sentirnos libres en cada guion porque conocemos los códigos entre el público y nosotros. Esa conexión es casi telepática; podemos improvisar dentro del guion sin descarrilarnos, respetando siempre el final y el objetivo de la trama".

El humor en su vida

El humor, confiesa, llegó a su vida durante la adolescencia, tras explorar múltiples caminos artísticos: "Empecé a los 15 o 16 años, anduve muchos caminos: ballet folclórico, poesía coreada, actuación. En ese transcurrir descubrí lo que más me gustaba. Y lo que más te gusta es lo que quieres hacer por amor al arte, que al final no es amor al arte, sino lo que haces gratis, incluso pagando tú mismo; eso es amor al arte".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-24-at-24554-pm-1-2a97eda5.jpeg El actor reflexiona sobre el oficio: "Somos humanos, pasamos por pérdidas, pero nuestra responsabilidad es hacer reír, aunque por dentro estemos tristes". (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La gente ni siquiera sabe por lo que estás pasando. Esa es una de las pagas más duras que sufren los artistas y, más aún, los humoristas".

Agrega que los sacrificios familiares son parte del camino: "Muchas veces tienes que separarte de la familia y solo ver a tus hijos acostados cuando llegas. Pero todo eso ha sido escuela para aprender a valorar la vida y a los demás".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/imagen-detalpalo-96628f59.jpg

Sobre "De tal palo, tal astilla" La comedia, que combina humor, suspenso y valores familiares, gira en torno a la desaparición de un objeto valioso, desatando situaciones caóticas y divertidas mientras buscan al culpable. Dirigida por Frank Perozo, también actúan los Novel Poppys, Hony Estrella y Yamileth González. Se estrenará el próximo 5 de marzo.

Conexión con nuevas generaciones

Sobre la conexión con las nuevas generaciones, Miguel reconoce los retos del mundo digital: "Es difícil porque hay muchas plataformas y millones de jóvenes intentando destacar. Lo que uno hace puede no funcionar y eso es deprimente. Pero hay que rodearse de jóvenes que sepan manejar esas plataformas y que compartan tus valores. Lo bueno dura siempre, y hay que hacer las cosas correctas y sanas".

Una parte fundamental de su carrera ha sido la química con Raymond, con quien forma un dúo histórico. "Esa química no aparece todos los días. Tenemos tantas cosas en común: la edad, el sur de dónde venimos, la familia, los valores. Fallarle a esa química sería fallarle al público. Además, hay mucho respeto y admiración mutua. Yo primero pienso en cómo afecta mi propuesta a él, porque me gusta ver su transformación de seriedad al humor, y lo respeto muchísimo".

Cuando se le pregunta cómo le gustaría ser recordado, la respuesta es sencilla pero profunda: "Que me recuerden alegre, contento, como siempre he sido. Por lo que hice y por la constancia. La gente siempre me va a recordar por eso". Y sobre lo que le diría a su yo joven: "Dar gracias a Dios por todo lo que me ha permitido. Todo lo que pasé, bueno o malo, me sirvió para aprender y para ayudar a otros".

Finalmente, habla de la película con entusiasmo.

" De tal palo, tal astilla se estrena el 5 de marzo en todo el país, Puerto Rico, Estados Unidos y parte del Caribe. Dirigida por Frank Perozo , contará con Raymond y conmigo, la nueva generación del humor en plataformas digitales: los Novel Poppys , Hony Estrella, Yamileth González y muchos otros talentos.

se estrena el 5 de marzo en todo el país, Puerto Rico, Estados Unidos y parte del Caribe. Dirigida por , contará con y conmigo, la nueva generación del en plataformas digitales: los , Hony Estrella, Yamileth González y muchos otros talentos. Es una comedia familiar con suspenso: desaparece un objeto valioso y eso desata el caos y la risa en la búsqueda del culpable. Es divertida, bien hecha, y no se la deben perder".

con suspenso: desaparece un objeto valioso y eso desata el caos y la risa en la búsqueda del culpable. Es divertida, bien hecha, y no se la deben perder". Céspedes deja claro que su vida y carrera están guiadas por la disciplina, la fe y la conexión con el público. Y mientras tanto, sigue haciendo lo que mejor sabe: hacer reír, enseñar, inspirar y demostrar que, en el humor como en la vida, la constancia y la pasión siempre ganan.