La película "Zumeca" gana dos premios en Slamdance Film Festival 2026

La película Dominicana "Zumeca" producida por Cacique Films y auspiciada por Grupo SID, se alzó ganadora de dos premios en el Festival Internacional de Cine Slamdance al lograr el Gran Premio del Jurado y Mejor Actriz para Angela Cano.

La película dirigida por el también actor David Maler se estrenó en el marco de este prestigioso circuito, luego de entrar a la sección "Breakouts" del Slamdance Film Festival 2026 y convertirse en el primer filme dominicano en alcanzar este logro.

El jurado declaró que "A través de los ojos de una historia de amor intercultural ambientada en tiempos precoloniales, Zumeca parece haber sido desenterrada de la tierra misma, dando como resultado una exploración poética y sin concesiones de nuestros orígenes tribales. DavidMaler demuestra ser una nueva y singular visión dentro del cine global."

El director David Maler.

Visión de la cinta

Su director David Maler manifestó: "Es imposible resumir lo que ha sido el proceso de esta película, solo puedo decir que Zumeca tiene todo mi corazón. No tengo palabras para agradecer a cada una de las personas que hicieron este proyecto, que a primera vista se veía (y era) imposible. Le dediqué el premio a mi país, a Republica Dominicana, porque soy lo que soy, y cuento lo que cuento gracias a el. Estoy seguro de que esto es solo el inicio de Zumeca, nuestra memoria colectiva que llevamos al mundo".

José Miguel Bonetti Du-Breil, ejecutivo de Grupo SID, destacó: "Este proyecto nace de nuestro firme compromiso con la cultura y la preservación de nuestras raíces. En 2019 auspiciamos la puesta en circulación del libro Zumeca, con la autoría de Lucía Amelia Cabral, convencidos del valor de esta historia para nuestra identidad".

Cabe destacar que Slamdance, conocido por ser el punto de partida de cineastas como Christopher Nolan , Bong Joon-ho, Ari Aster y Sean Baker, entre otros, ha elogiado la visión artística del filme, sumando a la película dominicana a su exclusiva selección de solo cinco filmes globales en esta categoría.

"Zumeca" cuenta con el apoyo de Grupo SID en la persona de Ligia Bonetti y Jose Miguel Bonetti Du- Breil, quien estuvo presente en Slamdance, y cuenta con la producción general de Cacique Films (Nashla Bogaert, Gilberto Morillo y David Maler).