"El Agente Secreto" lidera una cartelera marcada por tensión, memoria y grandes regresos

Los estrenos de la semana incluyen una oferta distinta con el thriller político "El agente secreto". ( CINEMASCÓPIO PRODUÇÕES/MK PRODUCTIONS/ONE TWO FILMS )

La cartelera de esta semana presenta una oferta diversa donde el thriller político "El agente secreto" se posiciona como el estreno principal. A su alrededor convergen propuestas que recorren el drama histórico, el suspenso, el terror contemporáneo y el documental musical, ofreciendo historias intensas que dialogan con la memoria, el miedo y las emociones humanas.

Además de los estrenos, la programación incluye tres reestrenos que apelan a la nostalgia y permiten revisitar historias que marcaron a distintas generaciones. La combinación de producciones recientes con títulos ya queridos amplía las opciones para el público, creando una experiencia cinematográfica que conecta pasado y presente en la gran pantalla.

El agente secreto

Ambientada en el Brasil de 1977, la historia de este drama histórico se adentra en el clima opresivo de la dictadura militar a través de Marcelo, un experto en tecnología que regresa a Recife para escapar de un pasado violento. Lo que parecía un refugio pronto revela amenazas invisibles y una violencia latente.

EPiC: Elvis Presley in Concert

A través de imágenes inéditas y material restaurado, este documental musical revive la presencia escénica y el legado artístico del inigualable cantante conocido como Elvis Presley. La película combina actuaciones en vivo con momentos íntimos que revelan nuevas facetas del cantante, permitiendo que su propia voz guíe el relato.

Scream 7

El terror regresa cuando un nuevo asesino enmascarado irrumpe en la tranquila comunidad donde Sidney Prescott ha intentado reconstruir su vida. Al convertirse su hija en el próximo objetivo, los fantasmas del pasado resurgen con violencia implacable. Sidney deberá enfrentar nuevamente a Ghostface para proteger a su familia.

The Dead of Winter

En medio del implacable invierno del norte de Minnesota, una mujer que viaja sola se ve obligada a actuar cuando interrumpe el secuestro de una adolescente. Sin señal telefónica y a kilómetros del pueblo más cercano, comprende que es la única esperanza para salvarla. Este thriller está protagonizado por Emma Thompson.

The Twilight Saga: Eclipse

La amenaza se intensifica en este reestreno cuando una ola de misteriosas muertes sacude Seattle y una vampira sedienta de venganza pone a Bella Swan nuevamente en peligro. Mientras se aproxima su graduación, deberá elegir entre Edward y Jacob, decisión que podría desatar un conflicto entre vampiros y hombres lobo.

Nuremberg

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los históricos juicios de Núremberg revelan el horror del régimen nazi desde una perspectiva psicológica. En esta cinta veremos cómo el psiquiatra militar Douglas Kelley debe evaluar la salud mental de los prisioneros para determinar si pueden ser juzgados por crímenes de guerra.

One Battle After Another

Esta película, dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson, reúne a Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro y Sean Penn.

La trama sigue a un grupo de exrevolucionarios que, tras 16 años, deben enfrentar nuevamente a un enemigo del pasado para rescatar a la hija de uno de ellos y se ven obligados a enfrentarse a viejas tensiones.

Howl's Moving Castle

En un reino donde la magia convive con la guerra, una joven sombrerera es víctima de una maldición que la transforma en una anciana. Buscando romper el hechizo, encuentra refugio en el misterioso castillo ambulante del mago Howl. Dirigida por Hayao Miyazaki, esta aventura combina fantasía, romance y un mensaje antibélico.