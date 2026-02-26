Festival de la Primavera reunirá cultura, deporte y tradición en el Centro de los Héroes

Danzas del Dragón y del León, exhibiciones culturales y una vibrante muestra gastronómica formarán parte del Festival de la Primavera organizado por la Fundación Jade Pro-Comunidad China en el Pabellón de las Naciones del Centro de los Héroes en el marco del Año Nuevo Chino. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Jade Pro-Comunidad China, junto a la Alcaldía del Distrito Nacional y la Embajada de la República Popular China, anunció la celebración del tradicional Festival de la Primavera con motivo del Año Nuevo Chino – Año del Caballo, los días 28 de febrero y 1 de marzo.

La actividad se desarrollará en el Pabellón de las Naciones, ubicado en el Centro de los Héroes, en la avenida Enrique Jiménez Moya, donde se espera la asistencia de familias dominicanas y miembros de la comunidad china para disfrutar de una amplia programación cultural.

Durante el festival se llevará a cabo la cuarta edición de la carrera 5K, además de las tradicionales danzas del Dragón y del León, exhibiciones de artes marciales chinas y presentaciones de grupos folclóricos. También habrá actividades artísticas y recreativas para toda la familia.

El público podrá recorrer un bazar con artesanías y accesorios, presenciar exhibiciones de caballos de paso fino y conocer prácticas tradicionales como la acupuntura. Asimismo, se habilitará un área gastronómica con comida típica china e internacional, música en vivo, payasos, pinta caritas y espacios interactivos.

Como parte de la tradición del Año Nuevo Chino, se realizarán rifas y la entrega de Hong Bao (sobres rojos con obsequios), símbolo de prosperidad y buena fortuna para el nuevo año.

Más

El festival concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales que promete llenar de luz, color y alegría el cielo capitaleño.

Con esta celebración, la Fundación Jade Pro-Comunidad China reafirma su compromiso de fortalecer los lazos culturales entre la República Dominicana y la República Popular China, promoviendo el intercambio cultural, la integración y la amistad entre ambos pueblos.