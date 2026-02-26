×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Año Nuevo Chino
Año Nuevo Chino

Festival de la Primavera reunirá cultura, deporte y tradición en el Centro de los Héroes

Durante el festival se llevará a cabo la cuarta edición de la carrera 5K, además de las tradicionales danzas del Dragón y del León

    Expandir imagen
    Festival de la Primavera reunirá cultura, deporte y tradición en el Centro de los Héroes
    Danzas del Dragón y del León, exhibiciones culturales y una vibrante muestra gastronómica formarán parte del Festival de la Primavera organizado por la Fundación Jade Pro-Comunidad China en el Pabellón de las Naciones del Centro de los Héroes en el marco del Año Nuevo Chino. (FUENTE EXTERNA)

    La Fundación Jade Pro-Comunidad China, junto a la Alcaldía del Distrito Nacional y la Embajada de la República Popular China, anunció la celebración del tradicional Festival de la Primavera con motivo del Año Nuevo Chino – Año del Caballo, los días 28 de febrero y 1 de marzo.

    La actividad se desarrollará en el Pabellón de las Naciones, ubicado en el Centro de los Héroes, en la avenida Enrique Jiménez Moya, donde se espera la asistencia de familias dominicanas y miembros de la comunidad china para disfrutar de una amplia programación cultural.

    Durante el festival se llevará a cabo la cuarta edición de la carrera 5K, además de las tradicionales danzas del Dragón y del León, exhibiciones de artes marciales chinas y presentaciones de grupos folclóricos. También habrá actividades artísticas y recreativas para toda la familia.

    El público podrá recorrer un bazar con artesanías y accesorios, presenciar exhibiciones de caballos de paso fino y conocer prácticas tradicionales como la acupuntura. Asimismo, se habilitará un área gastronómica con comida típica china e internacional, música en vivo, payasos, pinta caritas y espacios interactivos.

    Como parte de la tradición del Año Nuevo Chino, se realizarán rifas y la entrega de Hong Bao (sobres rojos con obsequios), símbolo de prosperidad y buena fortuna para el nuevo año.

    RELACIONADAS

    Más

    • El festival concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales que promete llenar de luz, color y alegría el cielo capitaleño.
    • Con esta celebración, la Fundación Jade Pro-Comunidad China reafirma su compromiso de fortalecer los lazos culturales entre la República Dominicana y la República Popular China, promoviendo el intercambio cultural, la integración y la amistad entre ambos pueblos.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.